Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Оккупанты ночью атаковали Киев — есть пострадавшие и пожары

Оккупанты ночью атаковали Киев — есть пострадавшие и пожары

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 05:17
Восемь человек пострадали в Киеве из-за атаки российских оккупантов на столицу
Пожар в жилом доме в Дарницком районе. Фото: Левый Берег

Этой ночью российские оккупанты массово атаковали столицу Украины. На эти минуты известно о восьми пострадавших. Также есть разрушения и пожары в нескольких районах Киева.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

Реклама
Читайте также:

Что известно о последствиях атаки оккупантов РФ

На данный момент поступила информация о восьми пострадавших жителях Киева. Медики отправили в больницу пять из восьми пострадавших, а спасатели ГСЧС уже работают на локациях.

По информации главы столицы, наибольшие разрушения сейчас зафиксированы в Святошинском районе. Там значительные повреждения получил 9-этажный жилой дом. Частично разрушены сразу четыре этажа - с четвертого по восьмой.

В этом же районе есть попадание обломков дрона-камикадзе в 16-этажный дом, из-за чего пожар возник на 15 и 16 этажах.

Возгорания охватили квартиры еще в двух 9-этажных домах, а также загорелись машины вблизи СТО и складские помещения.

В Дарницком районе в 4-этажке произошел пожар на третьем и четвертом этажах.

Напомним, сегодня враг атаковал многие города Украины. Взрывы были в Запорожье, Одессе, Днепре и Харькове.

Также мы сообщали, что в результате атаки оккупантов на Запорожье количество пострадавших значительно увеличилось. Медики оказали помощь 15 лицам.

Киев пожар дроны война в Украине атака разрушения пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации