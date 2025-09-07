Восемь человек пострадали в Киеве из-за атаки российских оккупантов на столицу

Пожар в жилом доме в Дарницком районе. Фото: Левый Берег

Этой ночью российские оккупанты массово атаковали столицу Украины. На эти минуты известно о восьми пострадавших. Также есть разрушения и пожары в нескольких районах Киева.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

Что известно о последствиях атаки оккупантов РФ

На данный момент поступила информация о восьми пострадавших жителях Киева. Медики отправили в больницу пять из восьми пострадавших, а спасатели ГСЧС уже работают на локациях.

По информации главы столицы, наибольшие разрушения сейчас зафиксированы в Святошинском районе. Там значительные повреждения получил 9-этажный жилой дом. Частично разрушены сразу четыре этажа - с четвертого по восьмой.

В этом же районе есть попадание обломков дрона-камикадзе в 16-этажный дом, из-за чего пожар возник на 15 и 16 этажах.

Возгорания охватили квартиры еще в двух 9-этажных домах, а также загорелись машины вблизи СТО и складские помещения.

В Дарницком районе в 4-этажке произошел пожар на третьем и четвертом этажах.

Напомним, сегодня враг атаковал многие города Украины. Взрывы были в Запорожье, Одессе, Днепре и Харькове.

Также мы сообщали, что в результате атаки оккупантов на Запорожье количество пострадавших значительно увеличилось. Медики оказали помощь 15 лицам.