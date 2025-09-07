Восемь человек пострадали в Киеве из-за атаки российских оккупантов на столицу

Оккупанты ночью атаковали Киев — есть пострадавшие и пожары
Этой ночью российские оккупанты массово атаковали столицу Украины. На эти минуты известно о восьми пострадавших. Также есть разрушения и пожары в нескольких районах Киева.
Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.
Что известно о последствиях атаки оккупантов РФ
На данный момент поступила информация о восьми пострадавших жителях Киева. Медики отправили в больницу пять из восьми пострадавших, а спасатели ГСЧС уже работают на локациях.
По информации главы столицы, наибольшие разрушения сейчас зафиксированы в Святошинском районе. Там значительные повреждения получил 9-этажный жилой дом. Частично разрушены сразу четыре этажа - с четвертого по восьмой.
В этом же районе есть попадание обломков дрона-камикадзе в 16-этажный дом, из-за чего пожар возник на 15 и 16 этажах.
Возгорания охватили квартиры еще в двух 9-этажных домах, а также загорелись машины вблизи СТО и складские помещения.
В Дарницком районе в 4-этажке произошел пожар на третьем и четвертом этажах.
Напомним, сегодня враг атаковал многие города Украины. Взрывы были в Запорожье, Одессе, Днепре и Харькове.
Также мы сообщали, что в результате атаки оккупантов на Запорожье количество пострадавших значительно увеличилось. Медики оказали помощь 15 лицам.
