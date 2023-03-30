Олена Зеленська пригадала про моторошні вчинки окупантів та розповіла, де шукати допомогу

Олена Зеленська згадала, що було на Київщині рік тому

Олена Зеленська пригадала про моторошні вчинки окупантів. Розповіла, де шукати допомогу і закликала ділитись інформацією з тими, хто потребує допомоги, є номери гарячих ліній та центри в п'яти містах.

Про це повідомляє Олена Зеленська.

Згадки минулого року

"Минулого року у цей час наші військові місто за містом, село за селом звільняли Київщину, Чернігівщину, із Сумщини гуманітарними коридорами евакуювали людей. І разом з тим почала відкриватися страшна правда про катування й нелюдську жорстокість, з якою росіяни ставилися до українців на цих територіях", — пише Перша Леді України.



Додала, що на сьогодні докладають усіх зусиль, аби допомогти людям, які постраждали від воєнного насилля. Платформа допомоги врятованим — це онлайн - майданчик, де зібрана повна інформація про всі ключові сервіси допомоги постраждалим внаслідок війни.



За посиланням є телефони гарячих ліній та адреси Центрів допомоги врятованим вже працюють у п’яти містах: Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Львові та Чернівцях. Окремі розділи з психологічною та правовою підтримкою. Всі сервіси є перевіреними, конфіденційними та безоплатними.



"Діліться інформацією з тими, хто її потребує: зі скривдженими, їх близькими. А також з фахівцями, що надають їм допомогу. На сайті вже розміщенні рекомендації та посібники щодо роботи з потерпілими згідно з найкращими міжнародними стандартами", — повідомляє Олена Зеленська.

Нагадаємо, що трьом російським військовим вручили підозру за ґвалтування жінки на Київщині під час окупації. Вони почали систематично вриватись на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка.

Також у Нью-Йорку незабаром пройде засідання 67-ї сесії Комісії ООН зі статусу жінок. Українська делегація на цій сесії порушуватиме питання сексуального насильства з боку російських окупантів.