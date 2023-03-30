Елена Зеленская вспомнила о жутких поступках окупантов и рассказала, где искать помощь
Елена Зеленская вспомнила о жутких поступках окупантов. Рассказала, где искать помощь и призвала делиться информацией с нуждающимися, есть номера горячих линий и центры в пяти городах.
Об этом сообщает Елена Зеленская .
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Упоминания прошлого года
"В прошлом году в это время наши военные город за городом, село за селом освобождали Киевщину, Черниговщину, из Сумщины гуманитарными коридорами эвакуировали людей. И вместе с тем начала открываться страшная правда о пытках и бесчеловечной жестокости, с которой россияне относились к украинцам на этих территориях", — пишет Первая Леди Украины.
Добавила, что на сегодняшний день прилагают все усилия, чтобы помочь людям, пострадавшим от военного насилия. Платформа помощи спасенным — это онлайн - площадка, где собрана полная информация обо всех ключевых сервисах помощи пострадавшим в результате войны.
По ссылке есть телефоны горячих линий и адреса Центров помощи спасенным уже работают в пяти городах: Киеве, Запорожье, Днепре, Львове и Черновцах. Отдельные разделы психологической и правовой поддержки. Все сервисы являются проверенными, конфиденциальными и бесплатными.
"Делитесь информацией с теми, кто в ней нуждается: с обиженными, их близкими. А также со специалистами, оказывающими им помощь. На сайте уже размещены рекомендации и пособия по работе с пострадавшими согласно лучшим международным стандартам", — сообщает Елена Зеленская.
Напомним, что троим российским военным вручили подозрение за изнасилование женщины в Киевской области во время оккупации. Они начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и маленькая девочка.
Также в Нью-Йорке пройдет заседание 67-й сессии Комиссии ООН по статусу женщин. Украинская делегация на этой сессии будет поднимать вопрос сексуального насилия со стороны российских оккупантов.