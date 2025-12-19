Графіки відключень світла для Києва на 19 грудня - оновлення від ДТЕК

Оновлені графіки відключень в Києві — де не буде світла сьогодні
Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:56
Люди у темряві. Фото: Новини.LIVE
У Києві та області показали нові графіки погодинних відключень світла на 19 грудня. Мешканців просять враховувати зміни у розкладі та заздалегідь планувати свої справи.
Оновлені графіки для Києва та області опублікувала пресслужба ДТЕК у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Нові графіки відключень світла для Києва на 19 грудня
Нові графіки відключень світла для Київщини на 19 грудня
Нагадаємо, що в Міненерго розкрили масштаби проблем з енергетикоюв Україні через удари окупантів по енергетичним об'єктам.
При цьому прем'єрка України Юлія Свириденко заявила про скорочення графіків відключень світла.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама