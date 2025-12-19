Графіки відключень світла для Києва на 19 грудня - оновлення від ДТЕК

Люди у темряві. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області показали нові графіки погодинних відключень світла на 19 грудня. Мешканців просять враховувати зміни у розкладі та заздалегідь планувати свої справи.

Оновлені графіки для Києва та області опублікувала пресслужба ДТЕК у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Нові графіки відключень світла для Києва на 19 грудня

Графіки відключень світла для Києва. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для Києва. Фото: ДТЕК

Нові графіки відключень світла для Київщини на 19 грудня

Графіки відключень світла для Київщини. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для Київщини. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що в Міненерго розкрили масштаби проблем з енергетикоюв Україні через удари окупантів по енергетичним об'єктам.

При цьому прем'єрка України Юлія Свириденко заявила про скорочення графіків відключень світла.