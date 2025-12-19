Графики отключений света для Киева на 19 декабря - обновление от ДТЭК

Люди в темноте. Фото: Новости.LIVE

В Киеве и области показали новые графики почасовых отключений света на 19 декабря. Жителей просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свои дела.

Обновленные графики для Киева и области опубликовала пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Новые графики отключений света для Киева на 19 декабря

Графики отключений света для Киева. Фото: ДТЭК

Новые графики отключений света для Киевской области на 19 декабря

Графики отключений света для Киевской области. Фото: ДТЭК

Напомним, что в Минэнерго раскрыли масштабы проблем с энергетикой в Украине из-за ударов оккупантов по энергетическим объектам.

При этом премьер Украины Юлия Свириденко заявила о сокращении графиков отключений света.