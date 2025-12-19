Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Обновленные графики отключений в Киеве — где не будет света

Обновленные графики отключений в Киеве — где не будет света

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 14:56
Графики отключений света для Киева на 19 декабря - обновление от ДТЭК
Люди в темноте. Фото: Новости.LIVE

В Киеве и области показали новые графики почасовых отключений света на 19 декабря. Жителей просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свои дела.

Обновленные графики для Киева и области опубликовала пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Новые графики отключений света для Киева на 19 декабря

Обновленные графики отключений в Киеве — где не будет света - фото 1
Графики отключений света для Киева. Фото: ДТЭК
Обновленные графики отключений в Киеве — где не будет света - фото 2
Графики отключений света для Киева. Фото: ДТЭК

Новые графики отключений света для Киевской области на 19 декабря

Обновленные графики отключений в Киеве — где не будет света - фото 3
Графики отключений света для Киевской области. Фото: ДТЭК
Обновленные графики отключений в Киеве — где не будет света - фото 4
Графики отключений света для Киевской области. Фото: ДТЭК

Напомним, что в Минэнерго раскрыли масштабы проблем с энергетикой в Украине из-за ударов оккупантов по энергетическим объектам.

При этом премьер Украины Юлия Свириденко заявила о сокращении графиков отключений света.

Киев сфера энергетики ДТЭК отключения света свет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации