Мобілізація в Україні 2024 — у Києві під ЦНАПами виникли страшні черги

Оновлення даних у Києві — під ЦНАПами утворились великі черги
На тлі нового закону про мобілізацію у п'ятницю, 12 липня, під київськими центрами з надання адміністративних послуг, утворилися велетенські черги з чоловіків. Хтось приходить вже втретє, а комусь щастить із першого разу.
На місці перебував і кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.
У Києві екстрено продовжується оновлення даних
Як стало відомо, дехто з чоловіків прийшов під ЦНАП ще о 06:00, щоб зайняти "живу чергу на вхід", а потім повернувся ближче до відкриття, і отримав свій талончик на оновлення даних.
О 08:00 у черзі вже було понад 190 громадян. Опісля 12 години дня — близько 300. І тепер усі вони чекають, коли на табло в ЦНАПі з’явиться їхній номер.
Як сказали самі чоловіки, іншим засобам оновлення даних вони не обирають із різних причин — у когось у додатку "Резерв+" не формується QR-код, хтось не довіряє застосункам через загрозу втрати персональних даних, а хтось не йде в ТЦК СП, бо вони не працюють щодня.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що означає статус "Потребує уточнення" в застосунку Резерв+.
Також ми розповідали про те, що робити, якщо після мобілізації вас звільнили з роботи.
Водночас стало відомо, що робити військовозобов'язаним українцям, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних.
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