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Оновлення даних у Києві — під ЦНАПами утворились великі черги

12 липня 2024 13:37
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Мобілізація в Україні 2024 — у Києві під ЦНАПами виникли страшні черги
Один з військовозобов'язаних чоловіків під одним з київських ЦНАПів. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

На тлі нового закону про мобілізацію у п'ятницю, 12 липня, під київськими центрами з надання адміністративних послуг, утворилися велетенські черги з чоловіків. Хтось приходить вже втретє, а комусь щастить із першого разу.

На місці перебував і кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Як стало відомо, дехто з чоловіків прийшов під ЦНАП ще о 06:00, щоб зайняти "живу чергу на вхід", а потім повернувся ближче до відкриття, і отримав свій талончик на оновлення даних.

О 08:00 у черзі вже було понад 190 громадян. Опісля 12 години дня — близько 300. І тепер усі вони чекають, коли на табло в ЦНАПі з’явиться їхній номер.

Як сказали самі чоловіки, іншим засобам оновлення даних вони не обирають із різних причин — у когось у додатку "Резерв+" не формується QR-код, хтось не довіряє застосункам через загрозу втрати персональних даних, а хтось не йде в ТЦК СП, бо вони не працюють щодня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що означає статус "Потребує уточнення" в застосунку Резерв+.

Також ми розповідали про те, що робити, якщо після мобілізації вас звільнили з роботи.

Водночас стало відомо, що робити військовозобов'язаним українцям, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних.

Київ Україна персональні дані військовий облік ЦНАП мобілізація ТЦК та СП

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