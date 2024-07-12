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Обновление данных в Киеве — под ЦНАПами образовались большие очереди

12 июля 2024 13:37
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Мобилизация в Украине 2024 — в Киеве под ЦНАПами возникли страшные очереди
Один из военнообязанных мужчин под одним из киевских ЦНАПов. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

На фоне нового закона о мобилизации в пятницу, 12 июля, под киевскими центрами по предоставлению административных услуг, образовались гигантские очереди из мужчин. Кто-то приходит уже в третий раз, а кому-то везет с первого раза.

На месте находился и корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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Как стало известно, некоторые мужчины пришли под ЦНАП еще в 06:00, чтобы занять "живую очередь на вход", а затем вернулся ближе к открытию, и получил свой талончик на обновление данных.

В 08:00 в очереди уже было более 190 человек. После 12 часов дня — около 300. И теперь все они ждут, когда на табло в ЦНАПе появится их номер.

Как сказали сами мужчины, другим средствам обновления данных они не выбирают по разным причинам — у кого-то в приложении "Резерв+" не формируется QR-код, кто-то не доверяет приложениям из-за угрозы потери персональных данных, а кто-то не идет в ТЦК СП, потому что они не работают каждый день.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что означает статус "Требует уточнения" в приложении Резерв+.

Также мы рассказывали о том, что делать, если после мобилизации вас уволили с работы.

В то же время стало известно, что делать военнообязанным украинцам, которым исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных.

Киев Украина личные данные военный учет ЦПАУ мобилизация ТЦК и СП

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