ООН змінила написання назви Чорнобиля

Генеральна Асамблея ООН. Фото: ООН

Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію про зміцнення міжнародного співробітництва та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Ухвалений документ офіційно закріплює зміну написання назви Чорнобиля згідно з українською транслітерацією.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X в четвер, 11 грудня.

Реклама

Читайте також:

Результати голосування за проєкт резолюції щодо ЧАЕС. Фото: Сибіга/X

В ООН змінили назву Чорнобиля — деталі

Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Генеральна Асамблея ООН ухвалила важливу ініціативу України — проєкт резолюції щодо Чорнобильської катастрофи.

Ухвалений документ офіційно закріплює зміну написання назви Чорнобиля англійською мовою: відтепер в документах ООН використовуватиметься українська транслітерація Chornobyl замість радянської Chernobyl. Це також стосується офіційної назви Міжнародного дня пам'яті, що відзначається 26 квітня.

"Підкреслюю, що в резолюції використано правильне написання — Chornobyl (оскільки це місто розташоване в Україні), а не російське Chernobyl, яке багато років використовувалося в документах ООН", — написав міністр.

Водночас він додав, що прийняття цього документа не тільки запроваджує правильну українську транслітерацію в документах ООН, а й привертає увагу до злочинів агресора проти українського народу та загроз глобальній ядерній безпеці.

"Ми дякуємо всім 97 державам-членам за їхню підтримку. На жаль, Росія вкотре спробувала використати свого сателіта, Білорусь, щоб приховати свої злочини та просунути альтернативний текст, в якому не згадуються її атаки на об’єкти Чорнобильської АЕС. Я дякую всім, хто не залишився осторонь і відмовився підтримати білоруський проєкт", — резюмував Сибіга.

Скриншот повідомлення Сибіги/X

Нагадаємо, що під час обговорення ключової ініціативи щодо наслідків аварії на Чорнобильській АЕС США стали на бік Росії.

Нещодавно стало відомо, що внаслідок атаки РФ новий саркофаг ЧАЕС перестав виконувати свої функції.