Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ ООН змінила англійську назву Чорнобиля — як тепер називається

ООН змінила англійську назву Чорнобиля — як тепер називається

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 13:15
ООН змінила написання назви Чорнобиля
Генеральна Асамблея ООН. Фото: ООН

Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію про зміцнення міжнародного співробітництва та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Ухвалений документ офіційно закріплює зміну написання назви Чорнобиля згідно з українською транслітерацією.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X в четвер, 11 грудня.

Реклама
Читайте також:
ООН змінила англійську назву Чорнобиля
Результати голосування за проєкт резолюції щодо ЧАЕС. Фото: Сибіга/X

В ООН змінили назву Чорнобиля — деталі

Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Генеральна Асамблея ООН ухвалила важливу ініціативу України — проєкт резолюції щодо Чорнобильської катастрофи.

Ухвалений документ офіційно закріплює зміну написання назви Чорнобиля англійською мовою: відтепер в документах ООН використовуватиметься українська транслітерація Chornobyl замість радянської Chernobyl. Це також стосується офіційної назви Міжнародного дня пам'яті, що відзначається 26 квітня.

"Підкреслюю, що в резолюції використано правильне написання — Chornobyl (оскільки це місто розташоване в Україні), а не російське Chernobyl, яке багато років використовувалося в документах ООН", — написав міністр.

Водночас він додав, що прийняття цього документа не тільки запроваджує правильну українську транслітерацію в документах ООН, а й привертає увагу до злочинів агресора проти українського народу та загроз глобальній ядерній безпеці.

"Ми дякуємо всім 97 державам-членам за їхню підтримку. На жаль, Росія вкотре спробувала використати свого сателіта, Білорусь, щоб приховати свої злочини та просунути альтернативний текст, в якому не згадуються її атаки на об’єкти Чорнобильської АЕС. Я дякую всім, хто не залишився осторонь і відмовився підтримати білоруський проєкт", — резюмував Сибіга.

null
Скриншот повідомлення Сибіги/X

Нагадаємо, що під час обговорення ключової ініціативи щодо наслідків аварії на Чорнобильській АЕС США стали на бік Росії.

Нещодавно стало відомо, що внаслідок атаки РФ новий саркофаг ЧАЕС перестав виконувати свої функції.

ООН Андрій Сибіга Чорнобильська АЕС резолюція Чорнобиль
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації