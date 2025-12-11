ООН змінила написання назви Чорнобиля

ООН змінила англійську назву Чорнобиля — як тепер називається
Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію про зміцнення міжнародного співробітництва та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Ухвалений документ офіційно закріплює зміну написання назви Чорнобиля згідно з українською транслітерацією.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X в четвер, 11 грудня.
В ООН змінили назву Чорнобиля — деталі
Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Генеральна Асамблея ООН ухвалила важливу ініціативу України — проєкт резолюції щодо Чорнобильської катастрофи.
Ухвалений документ офіційно закріплює зміну написання назви Чорнобиля англійською мовою: відтепер в документах ООН використовуватиметься українська транслітерація Chornobyl замість радянської Chernobyl. Це також стосується офіційної назви Міжнародного дня пам'яті, що відзначається 26 квітня.
"Підкреслюю, що в резолюції використано правильне написання — Chornobyl (оскільки це місто розташоване в Україні), а не російське Chernobyl, яке багато років використовувалося в документах ООН", — написав міністр.
Водночас він додав, що прийняття цього документа не тільки запроваджує правильну українську транслітерацію в документах ООН, а й привертає увагу до злочинів агресора проти українського народу та загроз глобальній ядерній безпеці.
"Ми дякуємо всім 97 державам-членам за їхню підтримку. На жаль, Росія вкотре спробувала використати свого сателіта, Білорусь, щоб приховати свої злочини та просунути альтернативний текст, в якому не згадуються її атаки на об’єкти Чорнобильської АЕС. Я дякую всім, хто не залишився осторонь і відмовився підтримати білоруський проєкт", — резюмував Сибіга.
Нагадаємо, що під час обговорення ключової ініціативи щодо наслідків аварії на Чорнобильській АЕС США стали на бік Росії.
Нещодавно стало відомо, що внаслідок атаки РФ новий саркофаг ЧАЕС перестав виконувати свої функції.
