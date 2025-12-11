Видео
Главная Киев ООН изменила английское название Чернобыля — как теперь пишут

ООН изменила английское название Чернобыля — как теперь пишут

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 13:15
ООН изменила написание названия Чернобыля
Генеральная Ассамблея ООН. Фото: ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию об укреплении международного сотрудничества и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Принятый документ официально закрепляет изменение написания названия Чернобыля согласно украинской транслитерации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X в четверг, 11 декабря.

Результаты голосования за проект резолюции по ЧАЭС. Фото: Сибига/X

В ООН изменили название Чернобыля — детали

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Генеральная Ассамблея ООН приняла важную инициативу Украины — проект резолюции по Чернобыльской катастрофе.

Принятый документ официально закрепляет изменение написания названия Чернобыля на английском языке: отныне в документах ООН будет использоваться украинская транслитерация Chornobyl вместо советской Chernobyl. Это также касается официального названия Международного дня памяти, который отмечается 26 апреля.

"Подчеркиваю, что в резолюции использовано правильное написание — Chornobyl (поскольку этот город расположен в Украине), а не российское Chernobyl, которое много лет использовалось в документах ООН", — написал министр.

В то же время он добавил, что принятие этого документа не только вводит правильную украинскую транслитерацию в документах ООН, но и привлекает внимание к преступлениям агрессора против украинского народа и угрозам глобальной ядерной безопасности.

"Мы благодарим все 97 государств-членов за их поддержку. К сожалению, Россия в очередной раз попыталась использовать своего сателлита, Беларусь, чтобы скрыть свои преступления и продвинуть альтернативный текст, в котором не упоминаются ее атаки на объекты Чернобыльской АЭС. Я благодарю всех, кто не остался в стороне и отказался поддержать белорусский проект", — резюмировал Сибига.

Скриншот сообщения Сибиги/X

Напомним, что при обсуждении ключевой инициативы по последствиям аварии на Чернобыльской АЭС США встали на сторону России.

Недавно стало известно, что в результате атаки РФ новый саркофаг ЧАЭС перестал выполнять свои функции.

ООН Андрей Сибига Чернобыльская АЭС резолюция Чернобыль
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
