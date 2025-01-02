Прогноз погоди в Києві на завтра, 3 січня

Опади та ожеледиця — у Києві завтра зіпсується погода
Погода в Києві та області завтра, 3 січня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади та ожеледицю.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 3 січня
У столиці завтра буде невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди можлива ожеледиця.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі та вдень -3...+2 °С;
- у Києві протягом доби близько 0 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні завтра похолодає. Вона попередила про рвучкий вітер.
Також 2 січня магнітних бур на Землі не буде. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
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