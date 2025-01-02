Прогноз погоды в Киеве на завтра 3 января

Осадки и гололедица — в Киеве завтра испортится погода
Погода в Киеве и области завтра, 3 января, ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках и гололеде.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 3 января
В столице будет небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью и днем -3...+2°С;
- в Киеве в течение суток около 0 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине завтра похолодает. Она предупредила о порывистом ветре.
Также 2 января магнитных бурь на Земле не будет. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
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