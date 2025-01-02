Прогноз погоды в Киеве на завтра 3 января

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 3 января, ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках и гололеде.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киеве и области 3 января

В столице будет небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 3 января. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью и днем -3...+2°С;

в Киеве в течение суток около 0 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине завтра похолодает. Она предупредила о порывистом ветре.

Также 2 января магнитных бурь на Земле не будет. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.