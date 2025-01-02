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Осадки и гололедица — в Киеве завтра испортится погода

2 января 2025 15:47
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра 3 января
Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 3 января, ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках и гололеде.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 3 января

В столице будет небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Украине 3 января
Прогноз погоды в Украине на 3 января. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по области ночью и днем -3...+2°С;
  • в Киеве в течение суток около 0 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине завтра похолодает. Она предупредила о порывистом ветре.

Также 2 января магнитных бурь на Земле не будет. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

погода Киев Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды осадки

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