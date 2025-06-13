Прогноз погоди в Києві на завтра 14 червня

Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 14 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві 14 червня

Вночі істотних опадів не передбачається, однак вдень місцями буде невеликий короткочасний дощ.

Погода в Україні 14 червня. Фото: Meteopost

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

у Київській області вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C;

у Києві вночі +12...+14 °C, вдень +18...+20 °C.

Нагадаємо, погода у Харкові очікується завтра з дощами та грозами. Крім того, можливі сильні пориви вітру.

А у МОЗ розповіли, як вберегтися від теплового удару у період аномальної спеки.