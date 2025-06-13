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Головна Київ Опади знову накриють Київ — прогноз погоди на завтра

Опади знову накриють Київ — прогноз погоди на завтра

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Дата публікації: 13 червня 2025 15:21
Прогноз погоди в Києві на завтра 14 червня
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Києві 14 червня

Погода в Києві та області завтра, 14 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві 14 червня

Вночі істотних опадів не передбачається, однак вдень місцями буде невеликий короткочасний дощ.

Погода в Україні 14 червня
Погода в Україні 14 червня. Фото: Meteopost

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря: 

  • у Київській області вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C;
  • у Києві вночі +12...+14 °C, вдень +18...+20 °C.

Нагадаємо, погода у Харкові очікується завтра з дощами та грозами. Крім того, можливі сильні пориви вітру.

А у МОЗ розповіли, як вберегтися від теплового удару у період аномальної спеки.

погода Київ негода Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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