Прогноз погоди в Києві на завтра 14 червня

Опади знову накриють Київ — прогноз погоди на завтра
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Києві 14 червня
Погода в Києві та області завтра, 14 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про короткочасні дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Києві 14 червня
Вночі істотних опадів не передбачається, однак вдень місцями буде невеликий короткочасний дощ.
Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- у Київській області вночі +9...+14 °C, вдень +18...+23 °C;
- у Києві вночі +12...+14 °C, вдень +18...+20 °C.
Нагадаємо, погода у Харкові очікується завтра з дощами та грозами. Крім того, можливі сильні пориви вітру.
А у МОЗ розповіли, як вберегтися від теплового удару у період аномальної спеки.
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