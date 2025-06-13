Прогноз погоды в Киеве на завтра 14 июня

Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 14 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупредили о кратковременных дождях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 14 июня

Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем местами будет небольшой кратковременный дождь.

Погода в Украине 14 июня. Фото: Meteopost

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью +9...+14 °C, днем +18...+23 °C;

в Киеве ночью +12...+14 °C, днем +18...+20 °C.

Напомним, погода в Харькове ожидается завтра с дождями и грозами. Кроме того, возможны сильные порывы ветра.

А в Минздраве рассказали, как уберечься от теплового удара в период аномальной жары.