Прогноз погоды в Киеве на завтра 14 июня

Осадки снова накроют Киев — прогноз погоды на завтра
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Киеве 14 июня
Погода в Киеве и области завтра, 14 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупредили о кратковременных дождях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Киеве 14 июня
Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем местами будет небольшой кратковременный дождь.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- в Киевской области ночью +9...+14 °C, днем +18...+23 °C;
- в Киеве ночью +12...+14 °C, днем +18...+20 °C.
Напомним, погода в Харькове ожидается завтра с дождями и грозами. Кроме того, возможны сильные порывы ветра.
А в Минздраве рассказали, как уберечься от теплового удара в период аномальной жары.
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