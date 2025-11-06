Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Опалювальний сезон у Києві — скільки будинків підключено до тепла

Опалювальний сезон у Києві — скільки будинків підключено до тепла

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 12:49
Оновлено: 13:00
Опалення у Києві — скільки будинків у столиці з теплом
Люди гріють руки на батареї. Фото: Місто інформ

У столиці до тепла підключені 95% будинків. Решта теж мають технічну можливість приєднання до теплових мереж.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час пленарного засідання у четвер, 6 листопада.

Реклама
Читайте також:

Які будинки ще не підключені до тепла

"Ми вступили в опалювальний сезон. На сьогодні понад 95% будинків, які перебувають в управлінні комунальних керуючих компаній вже підключені до тепла. Решта теж мають технічну можливість. Їх підключать за індивідуальними рішеннями мешканців", — сказав Кличко.

Йдеться про будинки ОСББ та житлово-будівельник кооперативів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові опалювальний сезон буде в економному режимі. А також, чи місто готове до зими.

Експерт повідомляв, які міста можуть залишитись без опалення.

Також ми писали, у скільки обійдеться купівля дров для опалення будинку.

Віталій Кличко Київ Київрада теплопостачання будинок
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації