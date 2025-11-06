Опалення у Києві — скільки будинків у столиці з теплом

Опалювальний сезон у Києві — скільки будинків підключено до тепла
У столиці до тепла підключені 95% будинків. Решта теж мають технічну можливість приєднання до теплових мереж.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час пленарного засідання у четвер, 6 листопада.
Які будинки ще не підключені до тепла
"Ми вступили в опалювальний сезон. На сьогодні понад 95% будинків, які перебувають в управлінні комунальних керуючих компаній вже підключені до тепла. Решта теж мають технічну можливість. Їх підключать за індивідуальними рішеннями мешканців", — сказав Кличко.
Йдеться про будинки ОСББ та житлово-будівельник кооперативів.
