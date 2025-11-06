Опалення у Києві — скільки будинків у столиці з теплом

Люди гріють руки на батареї. Фото: Місто інформ

У столиці до тепла підключені 95% будинків. Решта теж мають технічну можливість приєднання до теплових мереж.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час пленарного засідання у четвер, 6 листопада.

