Отопление в Киеве — сколько домов в столице с теплом

Отопительный сезон в Киеве — сколько домов подключено к теплу
В столице к теплу подключены 95% домов. Остальные тоже имеют техническую возможность присоединения к тепловым сетям.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время пленарного заседания в четверг, 6 ноября.
Какие дома еще не подключены к теплу
"Мы вступили в отопительный сезон. На сегодня более 95% домов, которые находятся в управлении коммунальных управляющих компаний уже подключены к теплу. Остальные тоже имеют техническую возможность. Их подключат по индивидуальным решениям жителей", — сказал Кличко.
Речь идет о домах ОСМД и жилищно-строительных кооперативах.
