Видео

Отопительный сезон в Киеве — сколько домов подключено к теплу

Отопительный сезон в Киеве — сколько домов подключено к теплу

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 12:49
обновлено: 13:00
Отопление в Киеве — сколько домов в столице с теплом
Люди греют руки на батарее. Фото: Місто інформ

В столице к теплу подключены 95% домов. Остальные тоже имеют техническую возможность присоединения к тепловым сетям.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время пленарного заседания в четверг, 6 ноября.

Читайте также:

Какие дома еще не подключены к теплу

"Мы вступили в отопительный сезон. На сегодня более 95% домов, которые находятся в управлении коммунальных управляющих компаний уже подключены к теплу. Остальные тоже имеют техническую возможность. Их подключат по индивидуальным решениям жителей", — сказал Кличко.

Речь идет о домах ОСМД и жилищно-строительных кооперативах.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове отопительный сезон будет в экономном режиме. А также, готов ли город к зиме.

Эксперт сообщал, какие города могут остаться без отопления.

Также мы писали, во сколько обойдется покупка дров для отопления дома.

Виталий Кличко Киев Киевсовет теплоснабжение дом
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
