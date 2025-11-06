Отопление в Киеве — сколько домов в столице с теплом

Люди греют руки на батарее. Фото: Місто інформ

В столице к теплу подключены 95% домов. Остальные тоже имеют техническую возможность присоединения к тепловым сетям.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время пленарного заседания в четверг, 6 ноября.

Какие дома еще не подключены к теплу

"Мы вступили в отопительный сезон. На сегодня более 95% домов, которые находятся в управлении коммунальных управляющих компаний уже подключены к теплу. Остальные тоже имеют техническую возможность. Их подключат по индивидуальным решениям жителей", — сказал Кличко.

Речь идет о домах ОСМД и жилищно-строительных кооперативах.

