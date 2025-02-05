Скільки надійшо в бюджет Києва за оплату штрафів та паркування у 2024 році

Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

Понад мільйон гривень щодня у 2024 році надходило у бюджет Києва від оплати штрафів та паркування. Загалом зафіксовано понад 244 тисячі порушників.

Про це повідомив начальник управління (інспекції) з паркування Сергій Дубенко, передає кореспондент Новини.LIVE у середу, 5 лютого.

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Оплата штрафів та паркування

"Більше мільйона гривень на день іноді забезпечують інспектори з паркування. Це мається на увазі ті гроші, які фактично зайшли від оплати штрафів і від оплати за паркування", — зазначив Дубенко.

За його словами, за 2024 рік до відповідальності за порушення правил зупинки і стоянки було притягнуто близько 244 500 фігурантів.

"Я думаю, що десь півмільйона порушників будуть притягнуті протягом 2025 року через те, що дійсно дуже багато порушень", — вважає він.

Дубенко каже, що виховання водіїв треба проводити безперервно. За його словами, близько 75,5 млн грн фактично зайшло в бюджет за оплату постанов, винесених інспекторами з паркування, і майже 67 млн грн — від оплати паркування.

"Майже 900 000 водіїв протягом минулого року сплатили за паркування. Це дуже значний і дуже крутий показник", — зазначив Дубенко.

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