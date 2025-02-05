Сколько поступит в бюджет Киева за оплату штрафов и парковки в 2024 году

Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Более миллиона гривен ежедневно в 2024 году поступало в бюджет Киева от оплаты штрафов и парковки. Всего зафиксировано более 244 тысяч нарушителей.

Об этом сообщил начальник управления (инспекции) по парковке Сергей Дубенко, передает корреспондент Новини.LIVE в среду, 5 февраля.

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Оплата штрафов и парковки

"Более миллиона гривен в день иногда обеспечивают инспекторы по парковке. Это имеется в виду те деньги, которые фактически зашли от оплаты штрафов и от оплаты за парковку", — отметил Дубенко.

По его словам, за 2024 год к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки было привлечено около 244 500 фигурантов.

"Я думаю, что где-то полмиллиона нарушителей будут привлечены в течение 2025 года из-за того, что действительно очень много нарушений", — считает он.

Дубенко говорит, что воспитание водителей надо проводить непрерывно. По его словам, около 75,5 млн грн фактически зашло в бюджет за оплату постановлений, вынесенных инспекторами по парковке, и почти 67 млн грн — от оплаты парковки.

"Почти 900 000 водителей в течение прошлого года оплатили парковку. Это очень значительный и очень крутой показатель", — отметил Дубенко.

Напомним, в Украине впервые ограничили право управления автомобилем мужчине за нарушение воинского учета.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда в Украине штрафуют не только водителей, но и пассажиров автомобилей.