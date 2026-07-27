Організатора виставки на Київщині відправили під варту на 60 діб

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Олександр Шорохов Редактор

Суд обрав запобіжний захід організатору трагічної виставки військової техніки в Київській області Василю Гончаруку. Підозрюваного відправили під варту на 60 діб без можливості внесення грошової застави. Чоловіка заарештували безпосередньо у залі судових засідань одразу після оголошення ухвали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію прокуратури.

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