Організатора виставки на Київщині відправили під варту на 60 діб
27 липня 2026 14:22
Термінова новина
Суд обрав запобіжний захід організатору трагічної виставки військової техніки в Київській області Василю Гончаруку. Підозрюваного відправили під варту на 60 діб без можливості внесення грошової застави. Чоловіка заарештували безпосередньо у залі судових засідань одразу після оголошення ухвали.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію прокуратури.
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