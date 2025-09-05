Відео
Головна Київ Осінь без дощу — якою буде погода у Києві завтра

Осінь без дощу — якою буде погода у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 16:54
Прогноз погоди у Києві 6 вересня - якою буде погода завтра
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У суботу, 6 вересня, на території Київської області та в столиці очікується суха та переважно сонячна погода. За прогнозом синоптиків, опадів цього дня не передбачається, а небо буде з мінливою хмарністю.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:
Осінь без дощу — якою буде погода у Києві завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві 6 вересня

Вітер північно-східний, з помірною швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься у проміжку +9...+14 °С, удень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26 °С.

У Києві нічна температура становитиме +12…+14 °С, а вдень потеплішає до +24…+26 °С.

Нагадаємо, у більшості регіонів на вихідних, 6 та 7 вересня, температура повітря вдень становитиме від +24°C до +29°C, погіршень погодних умов не передбачається. 

Незважаючи на кінець курортного сезону, море в Одесі все ще потішить теплою водою.

погода Київ осінь прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
