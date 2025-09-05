Прогноз погоди у Києві 6 вересня - якою буде погода завтра

Осінь без дощу — якою буде погода у Києві завтра
У суботу, 6 вересня, на території Київської області та в столиці очікується суха та переважно сонячна погода. За прогнозом синоптиків, опадів цього дня не передбачається, а небо буде з мінливою хмарністю.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди у Києві 6 вересня
Вітер північно-східний, з помірною швидкістю 3–8 м/с.
Температура повітря в області вночі коливатиметься у проміжку +9...+14 °С, удень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26 °С.
У Києві нічна температура становитиме +12…+14 °С, а вдень потеплішає до +24…+26 °С.
Нагадаємо, у більшості регіонів на вихідних, 6 та 7 вересня, температура повітря вдень становитиме від +24°C до +29°C, погіршень погодних умов не передбачається.
Незважаючи на кінець курортного сезону, море в Одесі все ще потішить теплою водою.
