Прогноз погоды в Киеве 6 сентября - какой будет погода завтра

В субботу, 6 сентября, на территории Киевской области и в столице ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. По прогнозу синоптиков, осадков в этот день не предвидится, а небо будет с переменной облачностью.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Киеве 6 сентября

Ветер северо-восточный, с умеренной скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в промежутке +9...+14 °С, днем столбики термометров поднимутся до +21...+26 °С.

В Киеве ночная температура составит +12...+14 °С, а днем потеплеет до +24...+26 °С.

Напомним, в большинстве регионов на выходных, 6 и 7 сентября, температура воздуха днем составит от +24°C до +29°C, ухудшений погодных условий не предвидится.

Несмотря на конец курортного сезона, море в Одессе все еще порадует теплой водой.