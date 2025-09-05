Видео
Главная Киев Осень без дождя — какой будет погода в Киеве завтра

Осень без дождя — какой будет погода в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 16:54
Прогноз погоды в Киеве 6 сентября - какой будет погода завтра
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В субботу, 6 сентября, на территории Киевской области и в столице ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. По прогнозу синоптиков, осадков в этот день не предвидится, а небо будет с переменной облачностью.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Осень без дождя — какой будет погода в Киеве завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве 6 сентября

Ветер северо-восточный, с умеренной скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в промежутке +9...+14 °С, днем столбики термометров поднимутся до +21...+26 °С.

В Киеве ночная температура составит +12...+14 °С, а днем потеплеет до +24...+26 °С.

Напомним, в большинстве регионов на выходных, 6 и 7 сентября, температура воздуха днем составит от +24°C до +29°C, ухудшений погодных условий не предвидится.

Несмотря на конец курортного сезона, море в Одессе все еще порадует теплой водой.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
