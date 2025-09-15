Погода сьогодні 15 вересня в Києві та на Київщині — Укргідрометцентр

Люди гуляють восени. Фото ілюстративне: vecteezy.com

У понеділок, 15 вересня, на Київщині та у столиці буде мінливо хмарна погода. Опадів не передбачається.

Про це в неділю, 14 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Погода буде в Києві та на Київщині 15 вересня

Швидкість південно-східного вітру сягне 7–12 м/с. Уночі у столиці буде +11...+13 °С, а на Київщині — +8...+13 °С. Удень у Києві потеплішає до +21...+23 °С, а за межами столиці — до +20...+25 °С.

Нагадаємо, початок тижня в Україні буде здебільшого сонячним і теплим. Щоправда, в деяких областях можливі короткочасні дощі.

Також ми повідомляли, що впродовж тижня 15–21 вересня найспекотніше буде в південних і південно-східних регіонах України. А от на заході та півдні випаде найбільша кількість опадів.