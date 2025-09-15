Видео
Главная Киев Осеннее тепло — какая погода будет на Киевщине и в Киеве сегодня

Осеннее тепло — какая погода будет на Киевщине и в Киеве сегодня

Дата публикации 15 сентября 2025 02:05
Погода сегодня 15 сентября в Киеве и Киевской области — Укргидрометцентр
Люди гуляют осенью. Фото иллюстративное: vecteezy.com

В понедельник, 15 сентября, на Киевщине и в столице будет переменно облачная погода. Осадков не предвидится.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Погода в Киеве и Киевской области 15 сентября

Скорость юго-восточного ветра достигнет 7–12 м/с. Ночью в столице будет +11...+13 °С, а в Киевской области — +8...+13 °С. Днем в Киеве потеплеет до +21...+23 °С, а за пределами столицы — до +20...+25 °С.

Напомним, начало недели в Украине будет в основном солнечным и теплым. Правда, в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Также мы сообщали, что в течение недели 15–21 сентября жарче всего будет в южных и юго-восточных регионах Украины. А вот на западе и юге выпадет наибольшее количество осадков.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
