Погода в Києві 28 вересня — прогноз на вихідні

Осінній Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та по області в суботу, 28 вересня, прогнозують теплу, комфортну погоду. Небо буде хмарним, проте дощів не очікують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Київській області 28 вересня

У Києві буде хмарно, проте дощів не очікують. Температура повітря вночі в середньому коливатиметься в межах +13...+18 °C, а вдень потеплішає до +23...+28 °C.

Погода у Київській області 28 вересня. Фото: скриншот

Можливий помірний вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Напрямок вітру по Україні 28 вересня. Фото: скриншот

Погода в Києві 28 вересня

Тим часом у Києві в суботу, 28 вересня, будуть трохи прохолодніша ніч та тепліший день.

Вночі стовпчик термометра покаже +16...+18 °C, а вдень потеплішає до +23...+28 °C. Опадів не пронозують, небо може бути хмарним з проясненнями. Південний вітер буде помірним зі швидкістю 7-12 м/с.

Зазначимо, що вже наступні дні за прогнозами синоптиків у столиці та по області буде відчутне зниження температури.

Прогноз погоди в Києві на 28 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, комфортна погода на вихідних за прогнозами синоптиків у суботу, 28 вересня, буде у Харкові. А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала дощі та вітер, що накриють кілька регіонів в Україні.