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Останні теплі дні перед похолоданням — прогноз погоди у Києві на завтра

27 вересня 2024 13:59
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Києві 28 вересня — прогноз на вихідні
Осінній Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Києві та по області в суботу, 28 вересня, прогнозують теплу, комфортну погоду. Небо буде хмарним, проте дощів не очікують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода у Київській області 28 вересня

У Києві буде хмарно, проте дощів не очікують. Температура повітря вночі в середньому коливатиметься в межах +13...+18 °C, а вдень потеплішає до +23...+28 °C.

Погода Київська область
Погода у Київській області 28 вересня. Фото: скриншот

Можливий помірний вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Вітер
Напрямок вітру по Україні 28 вересня. Фото: скриншот

Погода в Києві 28 вересня

Тим часом у Києві в суботу, 28 вересня, будуть трохи прохолодніша ніч та тепліший день.

Вночі стовпчик термометра покаже  +16...+18 °C, а вдень потеплішає до +23...+28 °C. Опадів не пронозують, небо може бути хмарним з проясненнями. Південний вітер буде помірним зі швидкістю 7-12 м/с. 

Зазначимо, що вже наступні дні за прогнозами синоптиків у столиці та по області буде відчутне зниження температури.

Погода в Києві 28 вересня
Прогноз погоди в Києві на 28 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, комфортна погода на вихідних за прогнозами синоптиків у суботу, 28 вересня, буде у Харкові. А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала дощі та вітер, що накриють кілька регіонів в Україні. 

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