Погода в Киеве 28 сентября — прогноз на выходные

Осенний Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и по области в субботу, 28 сентября, прогнозируют теплую, комфортную погоду. Небо будет облачным, но дождей не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киевской области 28 сентября

В Киеве будет облачно, но дождей не ожидают. Температура воздуха ночью в среднем будет колебаться в пределах +13...+18 °C, а днем потеплеет до +23...+28 °C.

Погода в Киевской области 28 сентября. Фото: скриншот

Возможен умеренный ветер южного направления со скоростью 7-12 м/с.

Направление ветра по Украине 28 сентября. Фото: скриншот

Погода в Киеве 28 сентября

Тем временем в Киеве в субботу, 28 сентября, будет немного прохладнее ночь и более теплый день

Ночью столбик термометра покажет +16...+18 °C, а днем потеплеет до +23...+28 °C. Осадков не пронизывают, небо может быть облачным с прояснениями. Южный ветер будет умеренным со скоростью 7-12 м/с.

Отметим, что уже в следующие дни по прогнозам синоптиков в столице и по области будет ощутимо снижение температуры.

Прогноз погоды в Киеве на 28 сентября. Фото: скриншот

Напомним, комфортная погода на выходных по прогнозам синоптиков в субботу, 28 сентября, будет в Харькове. А синоптик Наталья Диденко спрогнозировала дожди и ветер которые покроют несколько регионов в Украине.