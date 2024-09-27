Погода в Киеве 28 сентября — прогноз на выходные

Последние теплые дни перед похолоданием — прогноз погоды в Киеве на завтра
В Киеве и по области в субботу, 28 сентября, прогнозируют теплую, комфортную погоду. Небо будет облачным, но дождей не ожидается.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киевской области 28 сентября
В Киеве будет облачно, но дождей не ожидают. Температура воздуха ночью в среднем будет колебаться в пределах +13...+18 °C, а днем потеплеет до +23...+28 °C.
Возможен умеренный ветер южного направления со скоростью 7-12 м/с.
Погода в Киеве 28 сентября
Тем временем в Киеве в субботу, 28 сентября, будет немного прохладнее ночь и более теплый день
Ночью столбик термометра покажет +16...+18 °C, а днем потеплеет до +23...+28 °C. Осадков не пронизывают, небо может быть облачным с прояснениями. Южный ветер будет умеренным со скоростью 7-12 м/с.
Отметим, что уже в следующие дни по прогнозам синоптиков в столице и по области будет ощутимо снижение температуры.
Напомним, комфортная погода на выходных по прогнозам синоптиков в субботу, 28 сентября, будет в Харькове. А синоптик Наталья Диденко спрогнозировала дожди и ветер которые покроют несколько регионов в Украине.
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