Погода в Києві на середу 25 вересня — прогноз від синоптиків

Останні теплі дні — синоптики спрогнозували погоду в Києві на завтра
Мешканці Києва та області завтра, 25 вересня, зможуть насолодитися сонячною погодою. В регіоні не йтимуть дощі, а температура повітря прогріється до +26 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у вівторок, 24 вересня.
Погода в Києві 25 вересня
У Києві в середу, 25 вересня, буде тепла, сонячна погода без опадів. Температура повітря вночі опуститься до +11...+13 °C.
Вдень потеплішає до літніх комфортних температур +25...+27 °C. Буде південний вітер зі швидкістю до 3,5 м/с.
Прогноз погоди в Київській області 25 вересня
У Київській області 25 вересня теж буде тепла погода, буде мінлива хмарність, проте опадів не очікують. Вітер буде дещо сильнішим, зі швидкістю 7-12 м/с південного напрямку.
Вночі стовпчик термометра показуватиме +9...+14 °C, а вдень помітно потеплішає до +23...+28 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про зміну погоди у кількох областях завтра, 25 вересня, через наближення циклону "Брігітта".
До прикладу, у Львові в середу, 25 вересня, будуть дощі та навіть грози.
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