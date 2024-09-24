Погода в Києві на середу 25 вересня — прогноз від синоптиків

Осінь в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мешканці Києва та області завтра, 25 вересня, зможуть насолодитися сонячною погодою. В регіоні не йтимуть дощі, а температура повітря прогріється до +26 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у вівторок, 24 вересня.

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Погода в Києві 25 вересня

У Києві в середу, 25 вересня, буде тепла, сонячна погода без опадів. Температура повітря вночі опуститься до +11...+13 °C.

Прогноз погоди у Києві 25 вересня. Фото: скриншот

Вдень потеплішає до літніх комфортних температур +25...+27 °C. Буде південний вітер зі швидкістю до 3,5 м/с.

Карта температур в Україні 25 вересня. Фото: скриншот Метеопост

Прогноз погоди в Київській області 25 вересня

У Київській області 25 вересня теж буде тепла погода, буде мінлива хмарність, проте опадів не очікують. Вітер буде дещо сильнішим, зі швидкістю 7-12 м/с південного напрямку.

Вночі стовпчик термометра показуватиме +9...+14 °C, а вдень помітно потеплішає до +23...+28 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про зміну погоди у кількох областях завтра, 25 вересня, через наближення циклону "Брігітта".

До прикладу, у Львові в середу, 25 вересня, будуть дощі та навіть грози.