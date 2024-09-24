Погода в Киеве на среду 25 сентября - прогноз от синоптиков

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жители Киева и области завтра, 25 сентября, смогут насладиться солнечной погодой . В регионе не будет дождей, а температура воздуха прогреется до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр во вторник, 24 сентября.

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Погода в Киеве 25 сентября

В Киеве в среду 25 сентября будет теплая, солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +11...+13°C.

Прогноз погоды в Киеве 25 сентября. Фото: скриншот

Днем потеплеет до летних температур +25...+27 °C. Будет южный ветер со скоростью 3,5 м/с.

Карта температур на Украине 25 сентября. Фото: скриншот Метеопост

Прогноз погоды в Киевской области 25 сентября

В Киевской области 25 сентября тоже будет теплая погода, будет переменная облачность, однако осадков не ожидается. Ветер будет несколько сильнее со скоростью 7-12 м/с южного направления.

Ночью столбик термометра будет показывать +9...+14 °C, а днем заметно потеплеет до +23...+28 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды в нескольких областях завтра, 25 сентября, из-за приближающегося циклона "Бригитта".

К примеру, во Львове в среду, 25 сентября, будут дожди и даже грозы.