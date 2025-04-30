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Останній дзвоник в школах Києва — у КМДА назвали дату

30 квітня 2025 23:31
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Останній дзвоник у школах Києва відбудеться 30 травня, — КМДА
Випускники під час свята Останнього дзвоника. Ілюстративне фото: УНІАН
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У київських школах 30 травня відбудеться традиційне свято Останнього дзвоника. Документи про здобуття освіти школярам та випускникам вручатимуть у червні.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

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У КМДА зазначили, що для учнів 11-х класів останній місяць навчання проходитиме за індивідуалізовано-груповим підходом, що дозволить їм більше зосередитися на підготовці до випускних іспитів та НМТ.

Натомість для учнів 1–10-х класів з 31 травня до 30 червня влаштують компенсаторні заняття, літні курси творчого розвитку, мовні клуби, а також практичні заняття з предмета "Захист України".

Документи про здобуття освіти школярам вручатимуть за таким графіком:

  • з 2 по 6 червня — свідоцтва про здобуття початкової освіти,
  • з 11 по 14 червня — свідоцтва про базову середню освіту,
  • з 18 по 21 червня — документи про повну загальну середню освіту.

Нагадаємо, на національний мультипредметний тест (НМТ) у 2025 році вже зареєструвалося понад 312 тисяч учасників.

Також ми писали, що кількість вступників до коледжів цього року значно зросла порівняно з попередніми роками.

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