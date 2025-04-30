Последний звонок в школах Киева состоится 30 мая, — КГГА

Выпускники во время праздника Последнего звонка. Иллюстративное фото: УНИАН

В киевских школах 30 мая состоится традиционный праздник Последнего звонка. Документы о получении образования школьникам и выпускникам будут вручать в июне.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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В КГГА отметили, что для учеников 11-х классов последний месяц обучения будет проходить по индивидуализированно-групповому подходу, что позволит им больше сосредоточиться на подготовке к выпускным экзаменам и НМТ.

Зато для учеников 1-10-х классов с 31 мая по 30 июня устроят компенсаторные занятия, летние курсы творческого развития, языковые клубы, а также практические занятия по предмету "Защита Украины".

Документы о получении образования школьникам будут вручать по такому графику:

со 2 по 6 июня — свидетельства о получении начального образования,

с 11 по 14 июня — свидетельства о базовом среднем образовании,

с 18 по 21 июня — документы о полном общем среднем образовании.

Напомним, на национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году уже зарегистрировалось более 312 тысяч участников.

Также мы писали, что количество поступающих в колледжи в этом году значительно возросло по сравнению с предыдущими годами.