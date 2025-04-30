Последний звонок в школах Киева состоится 30 мая, — КГГА

Последний звонок в школах Киева — в КГГА назвали дату
В киевских школах 30 мая состоится традиционный праздник Последнего звонка. Документы о получении образования школьникам и выпускникам будут вручать в июне.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
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В КГГА отметили, что для учеников 11-х классов последний месяц обучения будет проходить по индивидуализированно-групповому подходу, что позволит им больше сосредоточиться на подготовке к выпускным экзаменам и НМТ.
Зато для учеников 1-10-х классов с 31 мая по 30 июня устроят компенсаторные занятия, летние курсы творческого развития, языковые клубы, а также практические занятия по предмету "Защита Украины".
Документы о получении образования школьникам будут вручать по такому графику:
- со 2 по 6 июня — свидетельства о получении начального образования,
- с 11 по 14 июня — свидетельства о базовом среднем образовании,
- с 18 по 21 июня — документы о полном общем среднем образовании.
Напомним, на национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году уже зарегистрировалось более 312 тысяч участников.
Также мы писали, что количество поступающих в колледжи в этом году значительно возросло по сравнению с предыдущими годами.
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