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Отримали наказ Буданова — бійці ГУР поділилися подробицями битви за Київ

15 червня 2024 15:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Бійці ГУР розповіли, як проходила битва за Київ
Бійці спецзагону військової розвідки ГУР "Шаман". Фото ілюстративне: Вікіпедія
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Бійці групи спецпризначення військової розвідки ГУР розповіли подробиці боїв за Київ у 2022 році. Самі військовослужбовці пояснюють, що наказ обороняти столицю вони отримали від голови відомства, Кирила Буданова.

Про це йдеться в матеріалі канадського журналу The Globe&Mail

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Журнал пише, що під час російського наступу на Київ, двох бійців-ветеранів боїв в Афганістані, Цезаря та Маркуса відправили до Броварів, аби ті організували оборону проти 60-кілометрової колони російської військової техніки. Бійці кажуть: наказ видав Буданов.

"Це було неминуче. Він сказав нам не допустити захоплення Києва, бо якщо столицю України захоплять, війна буде закінчена. Ми всі розуміли, що якщо нас захоплять або оточать, у нас не буде жодного шансу залишитися живими", — розповідає Цезар.

Бійці розповіли й про моменти тієї битви: перший російський танк знищили зблизька протитанковою зброєю, а інші тридцять повернули назад. Спецпризначенці скористались метушливістю ворога, і вдарили по ще одному танку, який замикав колону. Наслідки бою змусили російські танки відступити на максимальній швидкості, залишивши позаду дві підбиті палаючі машини та їхні екіпажі. Танкісти, що вижили, добровільно здалися в полон.

"Вилазять двоє хлопців — ну ніби, діти: перелякані насмерть, дрижать, ще й контузію отримали. Вони правильно зробили, що здалися, бо старші за них загинули у тому бою", — сказав Цезар.

Нагадаємо, раніше речник ГУР Андрій Юсов оголосив про запуск кампанії рекрутингу цивільних осіб до служби в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони під назвою "Став плюс", та  підкреслив, що це унікальна можливість стати частиною українських розвідників.

Також спецпризначенець ГУР на псевдо "Шаман" пригадав бої за Гостомель та Бучу Київської області, та заявив, що російська армія діяла дуже віроломно.

Бровари
Кирило Буданов
війна в Україні
Україна
Київ
російські війська
ГУР
Київська область

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