Бойцы ГУР рассказали, как проходила битва за Киев

Бойцы спецотряда военной разведки ГУР "Шаман". Фото иллюстративное: Википедия

Бойцы группы спецназа военной разведки ГУР рассказали подробности боев за Киев в 2022 году. Сами военнослужащие объясняют, что приказ оборонять столицу они получили от главы ведомства Кирилла Буданова.

Об этом говорится в материале канадского журнала The Globe&Mail.

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Журнал пишет, что во время российского наступления на Киев двух бойцов-ветеранов боев в Афганистане, Цезаря и Маркуса отправили в Броваров, чтобы те организовали оборону против 60-километровой колонны российской военной техники. Бойцы говорят: приказ выдал Буданов.

"Это было неизбежно. Он сказал нам не допустить захвата Киева, потому что если столицу Украины захватят, война будет закончена. Мы все понимали, что если нас захватят или окружат, у нас не будет никакого шанса остаться в живых", — рассказывает Цезарь.

Бойцы рассказали и о моментах той битвы: первый российский танк уничтожили вблизи противотанкового оружия, а остальные тридцать вернули обратно. Спецназовцы воспользовались суетливостью врага, и ударили по еще одному танку, замыкавшему колонну. Последствия сражения заставили российские танки отступить на максимальной скорости, оставив позади две подбитые горящие машины и их экипажи. Выжившие танкисты добровольно сдались в плен.

"Вылезают двое ребят — ну вроде бы, дети: перепуганные насмерть, дрожат, еще и контузию получили. Они правильно сделали, что сдались, потому что старшие, чем они, погибли в том бою", — сказал Цезарь.

Напомним, ранее спикер ГУР Андрей Юсов объявил о запуске кампании рекрутинга гражданских лиц в службу в Главном управлении разведки Министерства обороны под названием "Ставь плюс", и подчеркнул, что это уникальная возможность стать частью украинских разведчиков.

Спецназовец ГУР с позывным "Шаман" вспомнил бои за Гостомель и Бучу Киевской области, и заявил, что российская армия действовала очень вероломно.