Посадовців Київзеленбуду затримали за відкати від підрядників

Затримання підозрюваних. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Києві затримали топпосадовців "Київзеленбуду", які планували отримати щонайменше 25 млн грн "відкатів". Максимальне покарання, що може загрожувати посадовцям — до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Нацполіції України та в Офісі Генерального прокурора.

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Яку схему вигадали посадовців "Київзеленбуду"

Правоохоронці з'ясували, що керівник "Київзеленбуду" та його перший заступник залучили до своєї схеми заступника керівника управління комунального підприємства і систематично отримували "відкати" від суб’єктів господарювання, з якими були укладені договори на проведення робіт.

"З-поміж своїх підлеглих посадовці підібрали спільників, які за своїми якостями готові були порушувати закон та добре комунікували з представниками бізнесу. Ці працівники виконували функцію так званих менеджерів: зустрічались з підприємцями, вели з ними перемовини, отримували та акумулювали "відкати", за вказівкою організаторів розподіляли їх між членами злочинної організації", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підписання актів без перевірки якості та обсягів виконаних робіт, а також не створення штучних перешкод для їх подальшої участі у тендерах підрядні організації сплачували 15 % "відкату" від загальної суми перерахованих коштів. Тих, хто відмовлявся грати за правилами, просто не допускали до публічних закупівель.

За даними правоохоронців, лише за лютий 2025 року задокументовано п'ять випадків отримання від підприємців понад 3 млн гривень. Загальна сума, яку планували отримати члени організації за договорами 2024 року складала щонайменше 25 млн гривень.

Обшуки у фігурантів

У підозрюваних вилучили електронну техніку, документацію, а також частину грошей, яку зібрали посадовців "Київзеленбуду".

Обшуки у підозрюваних. Фото: Нацполіція

Обшуки у підозрюваних. Фото: прокуратура

Обшуки у підозрюваних. Фото: Нацполіція

Як покарають обвинувачених

Наразі генерального директора, його першого заступника та заступника начальника одного з управлінь затримали. Їм оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Також підозру отримали керівники підрядних організацій, їхні дії кваліфіковані як пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Усім посадовцям обрані запобіжні заходи — тримання під вартою із правом внесення застави 51,4 млн грн для кожного.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі ДБР викрило працівника ВСП, який допомагав ухилянтам. За 4 тисячі доларів він гарантував їм виїзд за кордон.

Також ми писали, що в Києві посадовця податкової викрили на корупції. Він обіцяв підприємцям не втручатися у їхню роботу й пропонував "допомогу" в отриманні ліцензій.