У Києві працівник податкової за гроші допомагав підприємцям

У Києві посадовця податкової викрили на корупції — деталі
Заступнику керівника однієї з районних податкових інспекцій Київської області оголосили підозру. Йому інкримінують систематичне отримання хабарів за невтручання в роботу підприємців.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 28 лютого.
Корупційна схема у податковій
Співробітник податкової забезпечував застосування до підприємців мінімальних штрафів за порушення, виявлені під час проведення перевірок, за що отримував грошову винагороду.
Також він обіцяв невтручання у їхню роботу й пропонував "допомогу" в отриманні ліцензій на торгівлю товарами, які потребують акцизів.
Правоохоронці зафіксували низку фактів отримання посадовцем хабарів. Його "тариф" на сприяння в оформленні ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв становив 1000 доларів, чоловіку повідомили про підозру.
Нагадаємо, у Києві посадовцю Шевченківської районної державної адміністрації оголосили підозру через переплату коштів на ремонті укриття в школі.
А на будівництві Подільського мосту було завдано збитків на суму понад 3,5 мільйона гривень.
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