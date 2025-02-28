У Києві працівник податкової за гроші допомагав підприємцям

Затриманий посадовець податкової. Фото: Київська міська прокуратура

Заступнику керівника однієї з районних податкових інспекцій Київської області оголосили підозру. Йому інкримінують систематичне отримання хабарів за невтручання в роботу підприємців.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 28 лютого.

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Співробітник податкової забезпечував застосування до підприємців мінімальних штрафів за порушення, виявлені під час проведення перевірок, за що отримував грошову винагороду.

Також він обіцяв невтручання у їхню роботу й пропонував "допомогу" в отриманні ліцензій на торгівлю товарами, які потребують акцизів.

ДБР біля квартири посадовця. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці зафіксували низку фактів отримання посадовцем хабарів. Його "тариф" на сприяння в оформленні ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв становив 1000 доларів, чоловіку повідомили про підозру.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Києві посадовцю Шевченківської районної державної адміністрації оголосили підозру через переплату коштів на ремонті укриття в школі.

А на будівництві Подільського мосту було завдано збитків на суму понад 3,5 мільйона гривень.