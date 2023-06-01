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Отруйне повітря у Києві: в яких районах найнебезпечніше

1 червня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отруйне повітря у Києві: в яких районах найнебезпечніше
Люди у захисних масках. Фото: Pexels
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кияни та мешканці столиці дихають небезпечним повітрям. Воно настільки забруднене, що деякі медики радять знову повернутися до маскового режиму.

Про це пишуть фахівці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

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Науковці дослідили усі райони у Києві і дійшли висновку, що у місті за останній тиждень перевищено середньодобові гранично допустимі концентрації:

  • діоксиду сірки – у 1,3 — 1,9 рази, 
  • діоксиду азоту – у 2,6 — 5,0 раза,
  • формальдегіду – у 1,2 — 2,9 раза.

Найбільше непокоять показники повітря у таких місцях столиці:

  • площа Деміївська,
  • площа Бессарабська,
  • площа Галицька,
  • проспект Оболонський,
  • проспект Берестейський,
  • бульвар Лесі Українки,
  • у районі Гідропарку,
  • вулиця Академіка Стражеска,
  • вулиця Олександра Довженка,
  • вулиця Гетьмана Павла Полуботка,
  • вулиця інженера Бородіна,
  • вулиця Каунаська,
  • вулиця Семена Скляренка. 

Дослідники кажуть, порівняно з попереднім тижнем підвищився рівень забруднення формальдегідом, знизився — діоксидом сірки.

Нагадаємо, синоптики розказали, яким буде червень. У Києві температура повітря протягом місяця буде від +19 до +29 градусів тепла. Сильні дощі очікуються у перші три тижні літа. 

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