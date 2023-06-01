Отруйне повітря у Києві: в яких районах найнебезпечніше

Люди у захисних масках. Фото: Pexels

Кияни та мешканці столиці дихають небезпечним повітрям. Воно настільки забруднене, що деякі медики радять знову повернутися до маскового режиму.

Про це пишуть фахівці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Науковці дослідили усі райони у Києві і дійшли висновку, що у місті за останній тиждень перевищено середньодобові гранично допустимі концентрації:

діоксиду сірки – у 1,3 — 1,9 рази,

діоксиду азоту – у 2,6 — 5,0 раза,

формальдегіду – у 1,2 — 2,9 раза.

Найбільше непокоять показники повітря у таких місцях столиці:

площа Деміївська,

площа Бессарабська,

площа Галицька,

проспект Оболонський,

проспект Берестейський,

бульвар Лесі Українки,

у районі Гідропарку,

вулиця Академіка Стражеска,

вулиця Олександра Довженка,

вулиця Гетьмана Павла Полуботка,

вулиця інженера Бородіна,

вулиця Каунаська,

вулиця Семена Скляренка.

Дослідники кажуть, порівняно з попереднім тижнем підвищився рівень забруднення формальдегідом, знизився — діоксидом сірки.

Нагадаємо, синоптики розказали, яким буде червень. У Києві температура повітря протягом місяця буде від +19 до +29 градусів тепла. Сильні дощі очікуються у перші три тижні літа.