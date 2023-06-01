Ядовитый воздух в Киеве: в каких районах очень опасно

Люди в защитных масках. Фото: Pexels

Киевляне и жители столицы дышат опасным воздухом. Оно настолько загрязнено, что некоторые медики советуют снова вернуться к масочному режиму.

Об этом пишут специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Ученые исследовали все районы в Киеве и пришли к выводу, что в городе за последнюю неделю превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации:

диоксида серы — в 1,3 — 1,9 раза,

диоксида азота — в 2,6 — 5,0 раза,

формальдегида — в 1,2 — 2,9 раза.

Больше всего беспокоят показатели воздуха в таких местах:

площадь Демеевская,

площадь Бессарабская,

площадь Галицкая,

проспект Оболонский,

проспект Берестейский,

бульвар Леси Украинки,

в районе Гидропарка,

улица Академика Стражеско,

улица Александра Довженко,

улица Гетьмана Павла Полуботка,

улица инженера Бородина,

улица Каунасская,

улица Семена Скляренко.

Исследователи говорят, что по сравнению с предыдущей неделей повысился уровень загрязнения формальдегидом, снизился — диоксидом серы.

Напомним, синоптики рассказали, каким будет июнь. В Киеве температура воздуха в течение месяца будет от +19 до +29 градусов тепла. Сильные дожди ожидаются в первые три недели лета.