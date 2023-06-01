Ядовитый воздух в Киеве: в каких районах очень опасно
Киевляне и жители столицы дышат опасным воздухом. Оно настолько загрязнено, что некоторые медики советуют снова вернуться к масочному режиму.
Об этом пишут специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Ученые исследовали все районы в Киеве и пришли к выводу, что в городе за последнюю неделю превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации:
- диоксида серы — в 1,3 — 1,9 раза,
- диоксида азота — в 2,6 — 5,0 раза,
- формальдегида — в 1,2 — 2,9 раза.
Больше всего беспокоят показатели воздуха в таких местах:
- площадь Демеевская,
- площадь Бессарабская,
- площадь Галицкая,
- проспект Оболонский,
- проспект Берестейский,
- бульвар Леси Украинки,
- в районе Гидропарка,
- улица Академика Стражеско,
- улица Александра Довженко,
- улица Гетьмана Павла Полуботка,
- улица инженера Бородина,
- улица Каунасская,
- улица Семена Скляренко.
Исследователи говорят, что по сравнению с предыдущей неделей повысился уровень загрязнения формальдегидом, снизился — диоксидом серы.
Напомним, синоптики рассказали, каким будет июнь. В Киеве температура воздуха в течение месяца будет от +19 до +29 градусов тепла. Сильные дожди ожидаются в первые три недели лета.