Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Ядовитый воздух в Киеве: в каких районах очень опасно arrow

Ядовитый воздух в Киеве: в каких районах очень опасно

1 июня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ядовитый воздух в Киеве: в каких районах очень опасно
Люди в защитных масках. Фото: Pexels
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Киевляне и жители столицы дышат опасным воздухом. Оно настолько загрязнено, что некоторые медики советуют снова вернуться к масочному режиму.

Об этом пишут специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Читайте также:

Ученые исследовали все районы в Киеве и пришли к выводу, что в городе за последнюю неделю превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации:

  • диоксида серы — в 1,3 — 1,9 раза,
  • диоксида азота — в 2,6 — 5,0 раза,
  • формальдегида — в 1,2 — 2,9 раза.

Больше всего беспокоят показатели воздуха в таких местах:

  • площадь Демеевская,
  • площадь Бессарабская,
  • площадь Галицкая,
  • проспект Оболонский,
  • проспект Берестейский,
  • бульвар Леси Украинки,
  • в районе Гидропарка,
  • улица Академика Стражеско,
  • улица Александра Довженко,
  • улица Гетьмана Павла Полуботка,
  • улица инженера Бородина,
  • улица Каунасская,
  • улица Семена Скляренко.

Исследователи говорят, что по сравнению с предыдущей неделей повысился уровень загрязнения формальдегидом, снизился — диоксидом серы.

Напомним, синоптики рассказали, каким будет июнь. В Киеве температура воздуха в течение месяца будет от +19 до +29 градусов тепла. Сильные дожди ожидаются в первые три недели лета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас