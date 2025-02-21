Погода у Києві 22 лютого — прогноз погоди на завтра

Жінки йдуть взимку вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завтра, 22 лютого, в Києві та Київській області буде холодна погода. Вночі позначки термометра опустяться до -19 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в Telegram.

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Прогноз погоди у Києві та області на 22 лютого

В суботу у столиці буде мінлива хмарність, але опадів синоптики не прогнозують. На дорогах очікується ожеледиця.

Прогноз погоди у Києві та області на 22 лютого. Фото: скриншот

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура в області вночі -11...-16 °C, місцями до -19 °C. Вдень очікується -2...-7 °C. У Києві прогнозують вночі -12...-14 °C, вдень буде -4...-6 °C.

Нагадаємо, у Харкові та в Харківській області завтра, 22 лютого, також очікується холодна погода. Морози поки що з регіону не відступають.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра по всій Україні буде морозна холодна погода. Зима лютуватиме ще протягом кількох днів.