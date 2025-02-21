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Гололедица и лютый мороз — прогноз погоды в Киеве на завтра

21 февраля 2025 15:11
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Киеве 22 февраля — прогноз погоды на завтра
Женщины идут зимой по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 22 февраля, в Киеве и Киевской области будет холодная погода. Ночью отметки термометра опустятся до -19 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Telegram.

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В субботу в столице будет переменная облачность, но осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах ожидается гололедица.

Прогноз погоди в Києві на 22 лютого
Прогноз погоды в Киеве и области на 22 февраля. Фото: скриншот

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в области ночью -11...-16 °C, местами до -19 °C. Днем ожидается -2...-7 °C. В Киеве прогнозируют ночью -12...-14 °C, днем будет -4...-6 °C.

Напомним, в Харькове и в Харьковской области завтра, 22 февраля, также ожидается холодная погода. Морозы пока что из региона не отступают.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра по всей Украине будет морозная холодная погода. Зима будет свирепствовать еще в течение нескольких дней.

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