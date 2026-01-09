Відео
Україна
Падіння електроопори на Київщині — знеструмило залізницю

Падіння електроопори на Київщині — знеструмило залізницю

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 00:05
На Київщини негода 8 січня 2026 року призвела до знеструмлення ділянки залізниці
Поїзд. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

У четвер, 8 січня, у Київській області впала на контактну мережу залізниці опора зовнішньої лінії. Одна з ділянок наразі без електропостачання.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Знеструмлення ділянки залізниці на Київщині
Скриншот повідомлення Укрзалізниці

Наслідки знеструмлення 

Низка потягів затримується. Найбільша затримання в поїзда №10/9 Будапешт — Київ. Перешкоду вже побрали, напругу подали — поїзди по черзі відновлюють рух. Для рейсів, які прибудуть до столиці під час комендантської години, забезпечать автобусні трансфери містом.

Нагадаємо, попри сильний циклон, який принесе в України снігопади й похолодання, Укрзалізниця не скасовуватиме рейси. Навпаки, посилять сполучення Чернівецької та Іванофранківської областей.

Також ми повідомляли, що квитки на рейси Укрзалізниці можна придбати заздалегідь. Стартував продаж квитків на подорожі від 22 січня.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
