На Київщини негода 8 січня 2026 року призвела до знеструмлення ділянки залізниці

Поїзд. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

У четвер, 8 січня, у Київській області впала на контактну мережу залізниці опора зовнішньої лінії. Одна з ділянок наразі без електропостачання.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Скриншот повідомлення Укрзалізниці

Наслідки знеструмлення

Низка потягів затримується. Найбільша затримання в поїзда №10/9 Будапешт — Київ. Перешкоду вже побрали, напругу подали — поїзди по черзі відновлюють рух. Для рейсів, які прибудуть до столиці під час комендантської години, забезпечать автобусні трансфери містом.

Нагадаємо, попри сильний циклон, який принесе в України снігопади й похолодання, Укрзалізниця не скасовуватиме рейси. Навпаки, посилять сполучення Чернівецької та Іванофранківської областей.

Також ми повідомляли, що квитки на рейси Укрзалізниці можна придбати заздалегідь. Стартував продаж квитків на подорожі від 22 січня.