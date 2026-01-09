На Київщини негода 8 січня 2026 року призвела до знеструмлення ділянки залізниці

Падіння електроопори на Київщині — знеструмило залізницю
У четвер, 8 січня, у Київській області впала на контактну мережу залізниці опора зовнішньої лінії. Одна з ділянок наразі без електропостачання.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Наслідки знеструмлення
Низка потягів затримується. Найбільша затримання в поїзда №10/9 Будапешт — Київ. Перешкоду вже побрали, напругу подали — поїзди по черзі відновлюють рух. Для рейсів, які прибудуть до столиці під час комендантської години, забезпечать автобусні трансфери містом.
Нагадаємо, попри сильний циклон, який принесе в України снігопади й похолодання, Укрзалізниця не скасовуватиме рейси. Навпаки, посилять сполучення Чернівецької та Іванофранківської областей.
Також ми повідомляли, що квитки на рейси Укрзалізниці можна придбати заздалегідь. Стартував продаж квитків на подорожі від 22 січня.
