На Киевщине непогода 8 января 2026 года привела к обесточиванию участка железной дороги

Поезд. Фото иллюстративное: Укрзализныця

В четверг, 8 января, в Киевской области упала на контактную сеть железной дороги опора внешней линии. Один из участков сейчас без электроснабжения.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Последствия обесточивания

Ряд поездов задерживается. Самая большая задержка у поезда №10/9 Будапешт — Киев. Преграду уже убрали, напряжение подали — поезда по очереди восстанавливают движение. Для рейсов, которые прибудут в столицу во время комендантского часа, обеспечат автобусные трансферы по городу.

Напомним, несмотря на сильный циклон, который принесет в Украину снегопады и похолодание, Укрзализныця не будет отменять рейсы. Наоборот, усилят сообщение Черновицкой и Иванофранковской областей.

Также мы сообщали, что билеты на рейсы Укрзализныци можно приобрести заранее. Стартовала продажа билетов на путешествия от 22 января.