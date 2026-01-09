Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Падение электроопоры на Киевщине — обесточило железную дорогу

Падение электроопоры на Киевщине — обесточило железную дорогу

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 00:05
На Киевщине непогода 8 января 2026 года привела к обесточиванию участка железной дороги
Поезд. Фото иллюстративное: Укрзализныця

В четверг, 8 января, в Киевской области упала на контактную сеть железной дороги опора внешней линии. Один из участков сейчас без электроснабжения.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Реклама
Читайте также:
Обесточивание участка железной дороги на Киевщине
Скриншот сообщения Укрзализныци

Последствия обесточивания

Ряд поездов задерживается. Самая большая задержка у поезда №10/9 Будапешт — Киев. Преграду уже убрали, напряжение подали — поезда по очереди восстанавливают движение. Для рейсов, которые прибудут в столицу во время комендантского часа, обеспечат автобусные трансферы по городу.

Напомним, несмотря на сильный циклон, который принесет в Украину снегопады и похолодание, Укрзализныця не будет отменять рейсы. Наоборот, усилят сообщение Черновицкой и Иванофранковской областей.

Также мы сообщали, что билеты на рейсы Укрзализныци можно приобрести заранее. Стартовала продажа билетов на путешествия от 22 января.

Укрзализныця непогода Киевская область электроснабжение железная дорога
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации