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Головна Київ Пальне у Києві дорожчає: скільки коштують бензин, дизель і газ

Пальне у Києві дорожчає: скільки коштують бензин, дизель і газ

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 11:04
Ціни на пальне у Києві: бензин, дизель і газ подорожчали
Автозаправна станція "UKRNAFTA". Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У Києві продовжує дорожчати пальне. Водії скаржаться на зростання витрат, однак більшість не планує відмовлятися від щоденних поїздок.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Скільки коштує пальне у Києві

У столиці перевірили актуальні ціни на автозаправних станціях. За даними журналістки Новини.LIVE Анни Сірик, вартість дизельного пального нині становить від 87 до 90 гривень за літр.

Бензин марки А95 на київських АЗС продають приблизно по 80–86 гривень за літр. Автомобільний газ коштує близько 41 гривні за літр.

Водії не планують відмовлятися від поїздок

Попри зростання вартості заправки автомобілів, кияни зазначають, що повністю відмовитися від використання транспорту не можуть.

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Водії розповідають, що витрати на пальне суттєво збільшилися. За їхніми словами, якщо раніше повний бак обходився приблизно у 5 тисяч гривень, то зараз ця сума зросла до 6 тисяч.

"Все дорожче. Ціни, оренда, а зарплати у нас не ростуть", — скаржиться один з водіїв.

Зростання вартості пального продовжує впливати на витрати власників авто, однак необхідність пересування змушує багатьох і надалі користуватися автомобілями.

Пальне у Києві дорожчає: скільки коштують бензин, дизель і газ - фото 1
Автозаправна станція "UPG". Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Пальне у Києві дорожчає: скільки коштують бензин, дизель і газ - фото 2
Автозаправна станція "UKRNAFTA". Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Пальне у Києві дорожчає: скільки коштують бензин, дизель і газ - фото 3
Автозаправна станція "WOG". Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що в Україні завершилися накопичені запаси пального, які протягом останніх тижнів дозволяли стримувати подальше зростання цін. Через удари Росії по паливній інфраструктурі та коливання на світовому ринку трейдери надалі працюватимуть без додаткових резервів. Водночас експерти не прогнозують дефіциту пального, однак вартість на автозаправних станціях може зрости.

Новини.LIVE інформували, що зростання цін на бензин і дизель викликає занепокоєння серед українців через можливий вплив на вартість продуктів. Водночас аграрії зазначають, що подорожчання пального може частково позначитися на цінах, але визначальними залишаються інші чинники — врожайність, витрати на виробництво, логістика та ситуація на ринку.

Київ бензин паливо
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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