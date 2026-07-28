Цены на топливо в Киеве: бензин, дизель и газ подорожали

Автозаправочная станция "UKRNAFTA". Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В Киеве топливо продолжает дорожать. Водители жалуются на рост расходов, однако большинство не планирует отказываться от ежедневных поездок.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Сколько стоит топливо в Киеве

В столице проверили актуальные цены на автозаправочных станциях. По данным журналистки Новини.LIVE Анны Сирык, стоимость дизельного топлива сейчас составляет от 87 до 90 гривен за литр.

Бензин марки А95 на киевских АЗС продают примерно по 80–86 гривен за литр. Автомобильный газ стоит около 41 гривны за литр.

Водители не планируют отказываться от поездок

Несмотря на рост стоимости заправки автомобилей, киевляне отмечают, что полностью отказаться от использования транспорта не могут.

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Водители рассказывают, что расходы на топливо существенно выросли. По их словам, если раньше полный бак обходился примерно в 5 тысяч гривен, то сейчас эта сумма выросла до 6 тысяч.

"Все дорожает. Цены, аренда, а зарплаты у нас не растут", — жалуется один из водителей.

Рост стоимости топлива продолжает сказываться на расходах автовладельцев, однако необходимость передвижения заставляет многих и дальше пользоваться автомобилями.

Автозаправочная станция "UPG". Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Автозаправочная станция "UKRNAFTA". Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Автозаправочная станция "WOG". Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что в Украине исчерпаны накопленные запасы топлива, которые в течение последних недель позволяли сдерживать дальнейший рост цен. Из-за ударов России по топливной инфраструктуре и колебаний на мировом рынке трейдеры в дальнейшем будут работать без дополнительных резервов. В то же время эксперты не прогнозируют дефицита топлива, однако стоимость на автозаправочных станциях может вырасти.

Новини.LIVE писали, что рост цен на бензин и дизельное топливо вызывает беспокойство среди украинцев из-за возможного влияния на стоимость продуктов. В то же время аграрии отмечают, что подорожание топлива может частично отразиться на ценах, но определяющими остаются другие факторы — урожайность, затраты на производство, логистика и ситуация на рынке.