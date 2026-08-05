Пальне в Києві не дешевшає: актуальні ціни на бензин, дизель і газ 5 серпня

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Станом на 5 серпня ціни на пальне на автозаправних станціях Києва залишаються стабільними. Найдорожче паливо традиційно пропонують преміальні мережі, тоді як дефіциту бензину чи дизеля на столичних АЗС не спостерігається.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Які ціни на пальне у Києві 5 серпня

На більшості автозаправних станцій столиці вартість бензину, дизельного пального та автогазу суттєво не змінилася. Усі АЗС працюють у звичайному режимі, а черг біля паливних колонок немає. Водночас водії зазначають, що за останні місяці витрати на заправку автомобілів суттєво зросли, хоча відмовлятися від поїздок більшість із них поки не планує.

Ціни на пальне на АЗС OKKO

Ціни на пальне у Києві на АЗС OKKO 5 серпня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

На АЗС OKKO водіям пропонують:

бензин Pulls 95 — 85,90 грн/л;

бензин А-95 Євро — 82,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls ДП — 96,90 грн/л;

дизельне пальне ДП Євро — 93,90 грн/л;

автомобільний газ — 43,90 грн/л.

Ціни на пальне на АЗС SOCAR

Ціни на пальне у Києві на АЗС SOCAR 5 серпня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

На автозаправних станціях SOCAR діють такі ціни:

бензин Nano 95 — 88,40 грн/л;

бензин А-95 — 85,40 грн/л;

дизельне пальне Nano Diesel — 95,90 грн/л;

дизельне пальне Diesel Nano Extro — 98,90 грн/л;

автомобільний газ (LPG) — 43,90 грн/л.

Серед перевірених мереж найдорожчим залишається Diesel Nano Extro на SOCAR — 98,90 грн за літр. Водночас преміальний дизель Pulls ДП на OKKO коштує 96,90 грн/л.

Водночас аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко заявив, що ціни на бензин і дизель в Україні можуть знизитися вже найближчим часом, якщо нинішня ситуація на європейському паливному ринку збережеться ще кілька днів.

"Якби така ринкова ситуація в Європі була ще три дні, то ми б найдорожчий дизель бачили по 83 гривні за літр, а бензин — близько 77–80 гривень за літр."

За словами експерта, поточна динаміка на європейському ринку створює передумови для здешевлення пального в Україні вже протягом найближчого тижня.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 серпня патрульна поліція Київської області запровадила тимчасові обмеження на рух великовагового вантажного транспорту через спекотну погоду. Тепловий режим почав діяти з 12:00 на основних автомобільних дорогах регіону, щоб запобігти руйнуванню та деформації асфальтобетонного покриття.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві триває підготовка до нового опалювального сезону та виконання Плану стійкості столиці. За даними міської влади, наразі завершено близько двох третин робіт із відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів, а на першочергові заходи вже спрямували понад 10 млрд гривень.