Пальне в Києві продовжує дешевшати: нові ціни у мережах АЗС
У вівторок, 24 листопада, чотири великі мережі АЗС в Києві знизили вартість пального. Бензин подешевшав на 1–3 грн за літр, а дизель — на 1–2 грн. На окремих заправках літр бензину вже коштує менш як 80 грн, дизельного пального — менш як 100 грн, а автогазу — менш як 60 грн.
Про це передає журналістка Новини.LIVE Діана Шликова. Також про зміни вартості пального повідомляє РБК-Україна.
Як змінилися ціни на пальне в Києві 24 листопада
Найбільше ціни знизила мережа OKKO. Усі марки бензину подешевшали на три гривні за літр, а обидва види дизельного пального — на дві гривні.
На АЗС UPG преміальні марки бензину подешевшали на дві гривні, а звичайний А-95 та дизельне пальне — на гривню.
Мережа WOG знизила вартість усіх марок бензину та стандартного дизелю на гривню за літр. Аналогічне зниження цін на бензин і дизель зафіксували на АЗС SOCAR. Крім того, у цій мережі автогаз подешевшав на 1,40 грн.
Водночас "Укрнафта" залишила ціни на рівні попереднього дня.
Скільки коштує пальне на АЗС OKKO
- Бензин Pulls 100 — 94,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 87,90 грн/л;
- бензин А-95 Євро — 84,90 грн/л;
- дизель Pulls — 102,90 грн/л;
- дизель Євро — 99,90 грн/л;
- автогаз — 63,90 грн/л.
Ціни на пальне на АЗС KLO
- Бензин Ventus 95 — 86,90 грн/л;
- бензин Euro 95 — 85,20 грн/л;
- бензин А-95 — 80,70 грн/л;
- бензин А-92 — 79,30 грн/л;
- дизель Ventus — 101,70 грн/л;
- дизель Euro — 97,70 грн/л;
- автогаз — 63,40 грн/л.
Вартість пального на АЗС "Укрнафта"
- Бензин А-95 Energy — 82,90 грн/л;
- бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- бензин А-92 — 77,90 грн/л;
- дизель — 96,90 грн/л;
- автогаз — 61,90 грн/л.
Ціни на пальне на АЗС "БРСМ-Нафта"
- Бензин 95 Euro Plus — 78,99 грн/л;
- бензин 95E Premium+ — 68,99 грн/л;
- дизель Euro Plus — 98,99 грн/л;
- дизель Euro — 95,99 грн/л;
- автогаз — 59,99 грн/л.
Скільки коштує пальне на АЗС WOG
- Бензин А-100 — 96,90 грн/л;
- бензин 95 Mustang — 89,90 грн/л;
- бензин А-95 Євро — 86,90 грн/л;
- дизель Mustang — 104,90 грн/л;
- дизель Євро-5 — 100,90 грн/л;
- автогаз — 63,50 грн/л.
Ціни на бензин, дизель та газ на АЗС SOCAR
- Бензин NANO 100 — 98,90 грн/л;
- бензин NANO 95 — 91,90 грн/л;
- бензин А-95 — 88,90 грн/л;
- дизель NANO Extro — 106 грн/л;
- дизель NANO — 103 грн/л;
- автогаз — 63,50 грн/л.
Вартість пального на АЗС UPG
- Бензин UPG 100 — 93,90 грн/л;
- бензин UPG 95 — 82,90 грн/л;
- бензин А-95 — 80,90 грн/л;
- дизель upgDIESEL — 98,90 грн/л;
- дизель EURO DIESEL — 96,44 грн/л;
- автогаз — 61,90 грн/л.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що економіст Олег Устенко допустив зниження вартості бензину та дизельного пального в Україні на 20% протягом тижня. За його прогнозом, ціна літра пального може впасти до 72 гривень.
Також ми інформували про те, що після українських атак на Керченський міст в окупованому Криму виник ажіотаж навколо пального та продуктів. У Севастополі на заправках розкупили бензин, а в магазинах — товари першої необхідності.