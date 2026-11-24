Автозаправна станція БРСМ. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 24 листопада, чотири великі мережі АЗС в Києві знизили вартість пального. Бензин подешевшав на 1–3 грн за літр, а дизель — на 1–2 грн. На окремих заправках літр бензину вже коштує менш як 80 грн, дизельного пального — менш як 100 грн, а автогазу — менш як 60 грн.

Про це передає журналістка Новини.LIVE Діана Шликова. Також про зміни вартості пального повідомляє РБК-Україна.

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Як змінилися ціни на пальне в Києві 24 листопада

Найбільше ціни знизила мережа OKKO. Усі марки бензину подешевшали на три гривні за літр, а обидва види дизельного пального — на дві гривні.

На АЗС UPG преміальні марки бензину подешевшали на дві гривні, а звичайний А-95 та дизельне пальне — на гривню.

Мережа WOG знизила вартість усіх марок бензину та стандартного дизелю на гривню за літр. Аналогічне зниження цін на бензин і дизель зафіксували на АЗС SOCAR. Крім того, у цій мережі автогаз подешевшав на 1,40 грн.

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Водночас "Укрнафта" залишила ціни на рівні попереднього дня.

Скільки коштує пальне на АЗС OKKO

Бензин Pulls 100 — 94,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 87,90 грн/л;

бензин А-95 Євро — 84,90 грн/л;

дизель Pulls — 102,90 грн/л;

дизель Євро — 99,90 грн/л;

автогаз — 63,90 грн/л.

Ціни на пальне на АЗС OKKO 24 листопада. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС KLO

Бензин Ventus 95 — 86,90 грн/л;

бензин Euro 95 — 85,20 грн/л;

бензин А-95 — 80,70 грн/л;

бензин А-92 — 79,30 грн/л;

дизель Ventus — 101,70 грн/л;

дизель Euro — 97,70 грн/л;

автогаз — 63,40 грн/л.

Вартість бензину, дизелю та автогазу на АЗС KLO. Фото: Новини.LIVE

Вартість пального на АЗС "Укрнафта"

Бензин А-95 Energy — 82,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин А-92 — 77,90 грн/л;

дизель — 96,90 грн/л;

автогаз — 61,90 грн/л.

Ціни на пальне на АЗС "Укрнафта" 24 листопада. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС "БРСМ-Нафта"

Бензин 95 Euro Plus — 78,99 грн/л;

бензин 95E Premium+ — 68,99 грн/л;

дизель Euro Plus — 98,99 грн/л;

дизель Euro — 95,99 грн/л;

автогаз — 59,99 грн/л.

Вартість пального на АЗС "БРСМ-Нафта" 24 листопада. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує пальне на АЗС WOG

Бензин А-100 — 96,90 грн/л;

бензин 95 Mustang — 89,90 грн/л;

бензин А-95 Євро — 86,90 грн/л;

дизель Mustang — 104,90 грн/л;

дизель Євро-5 — 100,90 грн/л;

автогаз — 63,50 грн/л.

Ціни на бензин, дизель та газ на АЗС SOCAR

Бензин NANO 100 — 98,90 грн/л;

бензин NANO 95 — 91,90 грн/л;

бензин А-95 — 88,90 грн/л;

дизель NANO Extro — 106 грн/л;

дизель NANO — 103 грн/л;

автогаз — 63,50 грн/л.

Вартість пального на АЗС UPG

Бензин UPG 100 — 93,90 грн/л;

бензин UPG 95 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 — 80,90 грн/л;

дизель upgDIESEL — 98,90 грн/л;

дизель EURO DIESEL — 96,44 грн/л;

автогаз — 61,90 грн/л.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що економіст Олег Устенко допустив зниження вартості бензину та дизельного пального в Україні на 20% протягом тижня. За його прогнозом, ціна літра пального може впасти до 72 гривень.

Також ми інформували про те, що після українських атак на Керченський міст в окупованому Криму виник ажіотаж навколо пального та продуктів. У Севастополі на заправках розкупили бензин, а в магазинах — товари першої необхідності.