Автозаправочная станция БРСМ. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 24 ноября, четыре крупные сети АЗС в Киеве снизили цены на топливо. Бензин подешевел на 1–3 грн за литр, а дизельное топливо — на 1–2 грн. На отдельных заправках литр бензина уже стоит менее 80 грн, дизельного топлива — менее 100 грн, а автогаза — менее 60 грн.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова. Также об изменениях стоимости топлива сообщает РБК-Украина.

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Как изменились цены на топливо в Киеве 24 ноября

Больше всего цены снизила сеть OKKO. Все марки бензина подешевели на три гривны за литр, а оба вида дизельного топлива — на две гривны.

На АЗС UPG премиальные марки бензина подешевели на две гривны, а обычный А-95 и дизельное топливо — на гривну.

Сеть WOG снизила стоимость всех марок бензина и стандартного дизельного топлива на гривну за литр. Аналогичное снижение цен на бензин и дизельное топливо зафиксировали на АЗС SOCAR. Кроме того, в этой сети автогаз подешевел на 1,40 грн.

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В то же время "Укрнафта" оставила цены на уровне предыдущего дня.

Сколько стоит топливо на АЗС OKKO

Бензин Pulls 100 — 94,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 87,90 грн/л;

бензин А-95 Евро — 84,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 102,90 грн/л;

дизельное топливо "Евро" — 99,90 грн/л;

автогаз — 63,90 грн/л.

Цены на топливо на АЗС OKKO 24 ноября. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС KLO

Бензин Ventus 95 — 86,90 грн/л;

бензин Euro 95 — 85,20 грн/л;

бензин А-95 — 80,70 грн/л;

бензин А-92 — 79,30 грн/л;

дизельное топливо Ventus — 101,70 грн/л;

дизельное топливо Euro — 97,70 грн/л;

автогаз — 63,40 грн/л.

Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза на АЗС KLO. Фото: Новини.LIVE

Стоимость топлива на АЗС "Укрнафта"

Бензин А-95 Energy — 82,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин А-92 — 77,90 грн/л;

дизельное топливо — 96,90 грн/л;

автогаз — 61,90 грн/л.

Цены на топливо на АЗС "Укрнафта" 24 ноября. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС "БРСМ-Нафта"

Бензин 95 Euro Plus — 78,99 грн/л;

бензин 95E Premium+ — 68,99 грн/л;

дизельное топливо Euro Plus — 98,99 грн/л;

дизельное топливо Euro — 95,99 грн/л;

автогаз — 59,99 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС "БРСМ-Нафта" 24 ноября. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит топливо на АЗС WOG

Бензин А-100 — 96,90 грн/л;

бензин 95 Mustang — 89,90 грн/л;

бензин А-95 Евро — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang — 104,90 грн/л;

дизельное топливо Евро-5 — 100,90 грн/л;

автогаз — 63,50 грн/л.

Цены на бензин, дизель и газ на АЗС SOCAR

Бензин NANO 100 — 98,90 грн/л;

бензин NANO 95 — 91,90 грн/л;

бензин А-95 — 88,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 106 грн/л;

дизельное топливо NANO — 103 грн/л;

автогаз — 63,50 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС UPG

Бензин UPG 100 — 93,90 грн/л;

бензин UPG 95 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 — 80,90 грн/л;

дизельное топливо upgDIESEL — 98,90 грн/л;

дизельное топливо EURO DIESEL — 96,44 грн/л;

автогаз — 61,90 грн/л.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что экономист Олег Устенко допустил снижение стоимости бензина и дизельного топлива в Украине на 20% в течение недели. По его прогнозу, цена литра топлива может упасть до 72 гривен.

Также мы сообщали о том, что после украинских атак на Керченский мост в оккупированном Крыму возник ажиотаж вокруг топлива и продуктов. В Севастополе на заправках раскупили бензин, а в магазинах — товары первой необходимости.