Монумент Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу відкрили у Києві на Аскольдовій могилі

Пам'яти Да Вінчі — у Києві встановили монумент Дмитру Коцюбайлу
У Києві сьогодні, 21 листопада, відкрили монументальну скульптуру Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. Пам'ять захисника вшанували його побратими та рідні.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу "Да Вінчі"
Відкриття монумента військовому Дмитру Коцюбайлу з позивним "Да Вінчі" відбулося у Києві на Аскольдовій могилі.
Бійця зобразили зі зброєю в руках та трьома вовками позаду — на честь батальйону "Вовки Да Вінчі", яким командував Дмитро.
"Дмитро став символом незламності, мужності та боротьби за незалежність України. Ця скульптура — знак вдячності й пам’яті про його подвиг", — зазначили в підрозділі.
Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі"
Народився Дмитро в 1995 році на Івано-Франківщині. З дитинства він цікавився малюванням і мріяв стати художником. Згодом пішов навчатися у професійний будівельний ліцей, де провів три роки.
Выдомо, що прадід Дмитра воював у складі Української Повстанської Армії. Хлопець також боровся за свободу України — був активним учасником Революції гідності, а коли йому виповнилося 18 років, пішов добровольцем на фронт.
У 2021 році 30 листопада Коцюбайло був відзначений званням Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Загинув "Да Вінчі" 7 березня 2023 року під час захисту країни у боях поблизу Бахмута, йому було 27 років.
Нагадаємо, у вересні у кінотеатрах виходив документальний фільм "За свою свободу треба боротися" про легендарного воїна Дмитра Коцюбайла на псевдо "Да Вінчі". Його голос у стрічці було відтворено за допомогою штучного інтелекту.
Також Новини.LIVE писали, що рідні "Да Вінчі", включно з його матір'ю, сестрами та бабусею залишилися задоволеними результатом після перегляду фільму про Дмитра.
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