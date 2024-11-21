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Пам'яти Да Вінчі — у Києві встановили монумент Дмитру Коцюбайлу

21 листопада 2024 14:04
Галина Шподарева - редактор
Монумент Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу відкрили у Києві на Аскольдовій могилі
Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". Фото: Facebook
Галина Шподарева - редактор

У Києві сьогодні, 21 листопада, відкрили монументальну скульптуру Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. Пам'ять захисника вшанували його побратими та рідні.

Про це повідомляють Новини.LIVE

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Пам'ятник Дмитру Коцюбайлу "Да Вінчі"

Відкриття монумента військовому Дмитру Коцюбайлу з позивним "Да Вінчі" відбулося у Києві на Аскольдовій могилі.

Бійця зобразили зі зброєю в руках та трьома вовками позаду — на честь батальйону "Вовки Да Вінчі", яким командував Дмитро. 

"Дмитро став символом незламності, мужності та боротьби за незалежність України. Ця скульптура — знак вдячності й пам’яті про його подвиг", — зазначили в підрозділі. 

Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі"

Народився Дмитро в 1995 році на Івано-Франківщині. З дитинства він цікавився малюванням і мріяв стати художником. Згодом пішов навчатися у професійний будівельний ліцей, де провів три роки.

Допис History_malva
Допис History_malva. Фото: скриншот

Выдомо, що прадід Дмитра воював у складі Української Повстанської Армії. Хлопець також боровся за свободу України — був активним учасником Революції гідності, а коли йому виповнилося 18 років, пішов добровольцем на фронт.

У 2021 році 30 листопада Коцюбайло був відзначений званням Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. 

Загинув "Да Вінчі" 7 березня 2023 року під час захисту країни у боях поблизу Бахмута, йому було 27 років. 

Нагадаємо, у вересні у кінотеатрах виходив документальний фільм "За свою свободу треба боротися" про легендарного воїна Дмитра Коцюбайла на псевдо "Да Вінчі". Його голос у стрічці було відтворено за допомогою штучного інтелекту.

Також Новини.LIVE писали, що рідні "Да Вінчі", включно з його матір'ю, сестрами та бабусею залишилися задоволеними результатом після перегляду фільму про Дмитра.

 

Київ ЗСУ пам'ятник військовослужбовці загиблі Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі"

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