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Память Да Винчи — в Киеве установили монумент Дмитрию Коцюбайлу

21 ноября 2024 14:04
Галина Шподарева - редактор
Монумент Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло открыли в Киеве на Аскольдовой могиле
Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи". Фото: Facebook
Галина Шподарева - редактор

В Киеве сегодня, 21 ноября, открыли монументальную скульптуру Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу. Память защитника почтили его побратимы и родные.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Памятник Дмитрию Коцюбайло "Да Винчи"

Открытие монумента военному Дмитрию Коцюбайло с позывным "Да Винчи" состоялось в Киеве на Аскольдовой могиле.

Бойца изобразили с оружием в руках и тремя волками позади — в честь батальона "Волки Да Винчи", которым командовал Дмитрий. 

"Дмитрий стал символом несокрушимости, мужества и борьбы за независимость Украины. Эта скульптура — знак благодарности и памяти о его подвиге", — отметили в подразделении. 

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи"

Родился Дмитрий в 1995 году на Ивано-Франковщине. С детства он интересовался рисованием и мечтал стать художником. Впоследствии пошел учиться в профессиональный строительный лицей, где провел три года.

Сообщение History_malva
Сообщение History_malva. Фото: скриншот

Известно, что прадед Дмитрия воевал в составе Украинской Повстанческой Армии. Парень также боролся за свободу Украины — был активным участником Революции достоинства, а когда ему исполнилось 18 лет, ушел добровольцем на фронт.

В 2021 году 30 ноября Коцюбайло был отмечен званием Героя Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Погиб "Да Винчи" 7 марта 2023 года во время защиты страны в боях вблизи Бахмута, ему было 27 лет. 

Напомним, в сентябре в кинотеатрах выходил документальный фильм "За свою свободу надо бороться" о легендарном воине Дмитрии Коцюбайле на псевдо "Да Винчи". Его голос в ленте был воспроизведен с помощью искусственного интеллекта.

Также Новини.LIVE писали, что родные "Да Винчи", включая его мать, сестры и бабушку остались довольны результатом после просмотра фильма о Дмитрии.

Киев ВСУ памятник военнослужащие погибшие Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи"

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