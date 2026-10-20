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Головна Київ Парасольки можна залишити вдома: прогноз для Києва на завтра

Парасольки можна залишити вдома: прогноз для Києва на завтра

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20 жовтня 2026 16:38
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня — прогнозується мінлива погода
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві в середу, 21 жовтня, очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. Упродовж дня сонце час від часу з'являтиметься з-за хмар, однак небо залишатиметься мінливим. Водночас істотних опадів у столиці не прогнозують, тож день мине без дощу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Якою буде температура повітря в Києві 21 жовтня

Уночі температура повітря в Києві становитиме близько +11 °C. У ранкові години суттєвих змін погодних умов не очікується. Удень повітря прогріється приблизно до +16 °C.

Парасольки можна залишити вдома: прогноз для Києва на завтра - фото 1
Прогноз погоди на 21 жовтня. Фото: скриншот

Попри відносно комфортну температуру, хмарність періодично затулятиме сонце, тому погода буде мінливою.

Вітер протягом дня дутиме з південного сходу зі швидкістю 4–5 м/с. Атмосферний тиск становитиме близько 756 мм рт. ст., а відносна вологість повітря сягатиме приблизно 75%.

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Опадів у столиці не передбачається, тому кияни зможуть планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі без очікування дощу. Водночас через хмарність і вітер варто зважати на погодні умови під час перебування надворі.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом тижня з 19 до 25 жовтня в Україні очікуються дощі, місцями з грозами, після чого погода поступово стабілізується. У другій половині тижня в більшості областей прогнозують суху погоду, а на півдні країни та Закарпатті температура повітря може піднятися до +22 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 жовтня очікується магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. У цей день рекомендують уникати надмірних фізичних навантажень, стресів і перевтоми, а також уважно стежити за своїм станом.

погода осінь похолодання температура повітря погода в Києві
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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