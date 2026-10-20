Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в среду, 21 октября, ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. В течение дня солнце время от времени будет появляться из-за облаков, однако небо останется переменчивым. При этом существенных осадков в столице не прогнозируется, поэтому день пройдет без дождя.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Какой будет температура воздуха в Киеве 21 октября

Ночью температура воздуха в Киеве составит около +11 °C. В утренние часы существенных изменений погодных условий не ожидается. Днем воздух прогреется примерно до +16 °C.

Прогноз погоды на 21 октября. Фото: скриншот

Несмотря на относительно комфортную температуру, облачность будет периодически заслонять солнце, поэтому погода будет переменчивой.

Ветер в течение дня будет дуть с юго-востока со скоростью 4–5 м/с. Атмосферное давление составит около 756 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха достигнет примерно 75%.

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Осадков в столице не предвидится, поэтому киевляне смогут планировать прогулки и дела на свежем воздухе, не опасаясь дождя. В то же время из-за облачности и ветра стоит учитывать погодные условия во время пребывания на улице.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение недели с 19 по 25 октября в Украине ожидаются дожди, местами с грозами, после чего погода постепенно стабилизируется. Во второй половине недели в большинстве областей прогнозируется сухая погода, а на юге страны и в Закарпатье температура воздуха может подняться до +22 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 октября ожидается магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В этот день рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок, стрессов и переутомления, а также внимательно следить за своим самочувствием.