Павло Бабій, якого звільнили через закупівлю барабанів, отримав іншу посаду

Павло Бабій, який став заступником голови Дніпровської РДА у Києві. Фото: google

Голова Дніпровської РДА Києва Павло Бабій, якого раніше звільнили через закупівлю барабанів для укриттів, отримав іншу посаду. Наразі його призначили заступником голови у РДА.

Про це повідомляють на офіційному сайті районної адміністрації у розділі "Керівництво".

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Зазначається, що Павло Бабій "з 3 липня 2023 року по теперішній час — заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації".

Як повідомляють ЗМІ, після звільнення Бабій повернувся на свою попередню посаду. Таке рішення приймалося на рівні Київської міської держадміністрації.

Скандал з укриттям у Києві

У Дніпровському районі столиці управління освіти оголосило тендер на закупівлю 12 "комплектів обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях" на понад 1,5 млн грн у грудні 2022 року.

Окрім овочерізок, в укриття для закладів освіти також закупили барабани для так званого психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. Окрім цього, майже 1,5 млн грн було витрачено на закупівлю очищувачів повітря.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу. Раніше РНБО визнала незадовільною роботу у декількох областях.