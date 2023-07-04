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Павел Бабий, которого уволили из-за закупки барабанов, получил другую должность

4 июля 2023 15:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Павел Бабий, которого уволили из-за закупки барабанов, получил другую должность
Павел Бабий, который стал заместителем председателя Днепровской РГА в Киеве. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Председатель Днепровской РГА Киева Павел Бабий, которого ранее уволили из-за закупки барабанов для укрытий, получил другую должность. Его назначили заместителем председателя в РГА.

Об этом сообщают на официальном сайте районной администрации в разделе "Руководство".

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Павел Бабий получил новую должность

Отмечается, что Павел Бабий "с 3 июля 2023 по настоящее время — заместитель председателя Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации".

Как сообщают СМИ, после увольнения Бабий вернулся на свою предыдущую должность. Такое решение принималось на уровне Киевской городской госадминистрации.

Скандал с укрытием в Киеве

В Днепровском районе столицы управление образования объявило тендер на закупку 12 "комплектов оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях" более чем на 1,5 млн грн в декабре 2022 года.

Кроме овощерезок, в укрытие для учебных заведений также закупили барабаны для так называемой психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Кроме этого, почти 1,5 млн грн было потрачено на закупку воздухоочистителей.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и не предоставление к ним доступа. Ранее СНБО признал неудовлетворительной работу в нескольких областях.

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