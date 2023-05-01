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Пенсіонерка у Києві позичила 50 тис. грн на ремонт після "прильоту": фото будинку, про який забули

1 травня 2023 14:43
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ворожий удар на Жилянській: відшкодування мешканцям зруйнованого будинку
Ворожий "приліт" на Жилянській в жовтні 2022 року. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Віра Петрівна Прушинська проживає за адресою вул. Жилянська 104/24 у Києві. Її будинок постраждав від ворожого "прильоту" 10 жовтня 2022 року, коли ракета влучила в сусідню офісну будівлю. 

Що сталося з квартирою пенсіонерки та чому вона вважає, що влада забула про її дім — дізналося Новини.LIVE. 

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Віра Петрівна Прушинська. Фото: Новини.LIVE

Ворожий удар на Жилянській

Зранку 10 жовтня 2022 року кияни були налякані. Ворожих "прильотів" у столиці давно не було, тому на повітряні тривоги всі реагували спокійно. Але саме того ранку кілька ракет влучили в різних районах міста.

Один із найсильніших ударів стався на вулиці Жилянській — влучання в офісну будівлю. Від вибухової хвилі пошкодження отримали сусідні житлові будинки. 

Попадание ракеты
"Приліт" на Жилянській. Фото: Новини.LIVE

Ремонт за свої гроші 

"Після ракетного обстрілу, який стався 10 жовтня, у нашому будинку повилітали всі вікна, побило дах. Ну вікна я поставила сама, позичила гроші, а дах, вибачте, я не можу. Така ситуація. І куди я вже не зверталася — нічого не можу добитися", — розповіла Віра Петрівна. 

Пенсіонерка живе сама — чоловік помер кілька років тому, а дітей немає. З пошкодженими вікнами вона прожила після "прильоту" кілька місяців, очікуючи на допомогу. 

"На початку грудня приходив майстер з ЖЕКу. Заміряли і нічого не так і не зробили", — додала Ніна Петрівна. 

У знайомих вона позичила 50 тис. грн і встановила вікна. Ще близько 7 тис. грн витратила на ремонт стіни. Але головна проблема будинку — пошкоджений дах. І пенсіонерку це стосується в першу чергу, адже вона живе на останньому поверсі і змушена терпіти, що погодні умови руйнують квартиру. 

дом на Жилянской
Руйнування під'їзду. Фото: Новини.LIVE

Жінка пустила журналістів Новини.LIVE на дах, і ми на власні очі побачили шифер, як решето. Сусіди підставляють відра та збирають воду, але це не допомагає — стеля протікає, шпалери відпадають. 

дом на Жилянской
Дах будинку на Жилянській. Фото: Новини.LIVE
Квартира
Квартира пенсіонерки. Фото: Новини.LIVE
Потолок
Стеля у пошкодженому будинку. Фото: Новини.LIVE

"Нам потрібен дах, бо він розбитий. Навіть коли дощу немає, все біжить і стікає. Вже куди ми тільки не писали — не реагують", — додала Ніна Петрівна. 

Команда Новини.LIVE вирішила розібратися в ситуації. Ми звернулися з офіційним запитом в КМДА, щоб дізнатися про долю будинку та чи можуть його мешканці отримати допомогу. Офіційну інформацію опублікуємо на нашому сайті. 

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